Краснуха: симптомы, причины, лечение

Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, краснухой заражаются от 40% до 90% непривитых людей, которые контактируют с переносчиком вируса.

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Чаще всего она диагностируется у детей и беременных женщин. И если у первых заболевание, как правило, протекает в легкой форме, то для последних представляет особую опасность.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении краснухи – в материале "Рамблера".

Симптомы

Краснуха представляет собой острое вирусное заболевание, при котором увеличиваются лимфатические узлы и проявляются кожные высыпания.

Для некоторых она проходит бессимптомно, в то время как у других проявляется в виде высокой температуры тела, боли в суставах и мышцах, зуда, неприятных ощущений в горле, в том числе сухого кашля. Также могут беспокоить вздутие живота, насморк, слабость, быстрая утомляемость и головокружения.

Первые симптомы краснухи обычно проявляются не сразу, а через пару недель после заражения. Они сохраняются на протяжении 3-4 недель, после чего пациент полностью выздоравливает.

У взрослых симптомы выражаются более остро и вызывают больший дискомфорт, нежели у детей. Наибольшую опасность недуг представляет для беременных женщин: у них может наблюдаться высокая температуры тела, кашель, сильная головная боль. Плоду в таком случае может грозить развитие врожденных пороков, например, сахарного диабета, проблем со слухом, а в крайних случаях даже наступление смерти.

Причины

Краснуха передается воздушно-капельным путем. Ею можно заразиться, например, при использовании посуды, игрушек или других предметов, на которых содержится вирус. Он считается крайне неустойчивым к внешней среде, однако достаточно легко переносит низкие температуры.

Лечение

Главным методом профилактики краснухи является вакцинация: она предотвращает инфицирование в 95% случаев. Предусматривается введение вакцины ребенку в возрасте 1 года и 6 лет.