Краснуха: симптомы, причины, лечение
Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, краснухой заражаются от 40% до 90% непривитых людей, которые контактируют с переносчиком вируса.
Чаще всего она диагностируется у детей и беременных женщин. И если у первых заболевание, как правило, протекает в легкой форме, то для последних представляет особую опасность.
Подробнее о симптомах, причинах и лечении краснухи – в материале "Рамблера".
Симптомы
Краснуха представляет собой острое вирусное заболевание, при котором увеличиваются лимфатические узлы и проявляются кожные высыпания.
Для некоторых она проходит бессимптомно, в то время как у других проявляется в виде высокой температуры тела, боли в суставах и мышцах, зуда, неприятных ощущений в горле, в том числе сухого кашля. Также могут беспокоить вздутие живота, насморк, слабость, быстрая утомляемость и головокружения.
Первые симптомы краснухи обычно проявляются не сразу, а через пару недель после заражения. Они сохраняются на протяжении 3-4 недель, после чего пациент полностью выздоравливает.
У взрослых симптомы выражаются более остро и вызывают больший дискомфорт, нежели у детей. Наибольшую опасность недуг представляет для беременных женщин: у них может наблюдаться высокая температуры тела, кашель, сильная головная боль. Плоду в таком случае может грозить развитие врожденных пороков, например, сахарного диабета, проблем со слухом, а в крайних случаях даже наступление смерти.
Причины
Краснуха передается воздушно-капельным путем. Ею можно заразиться, например, при использовании посуды, игрушек или других предметов, на которых содержится вирус. Он считается крайне неустойчивым к внешней среде, однако достаточно легко переносит низкие температуры.
Лечение
Главным методом профилактики краснухи является вакцинация: она предотвращает инфицирование в 95% случаев. Предусматривается введение вакцины ребенку в возрасте 1 года и 6 лет.
При заражении пациенты в большинстве случаев проходят лечение в амбулаторных условиях и принимают препараты, направленные на облегчение симптомов и борьбу с вирусом (противовоспалительные, жаропонижающие и др.). При проявлении осложнений требуется госпитализация.