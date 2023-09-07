Как правильно лечить кашель

«Кашель не всегда нужно лечить противокашлевым препаратом. Часто человеку хочется кашлять, а этот препарат блокирует кашель. А если кашель провоцирует мокрота, то первым действием ее нужно разжижить, а второй препарат должен уменьшать количество мокроты. То есть здесь понадобятся отхаркивающие, смягчающие и увлажняющие средства, вплоть до небулайзеров», — пояснил Зайцев.