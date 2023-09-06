Как снять головную боль без лекарств

У головной боли может быть масса причин. Но как только она возникает, единственное, чего хочется, — сразу же её снять.

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Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, как ослабить головную боль без таблеток.

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Упражнения от головной боли

Если у вас разболелась голова, можно попробовать выполнить простые упражнения, посоветовал Умнов. Ослабить боль может:

смена позы, разминка;

выдвижение подбородка (упражнение будет эффективно при мигрени, а также если боль ощущается так, будто на голову надет обруч);

наклоны головы: на выдохе в одну сторону, на вдохе — в другую;

повороты: поворачивайте голову слева направо и наоборот, при этом шея всё время должна оставаться на одной оси с позвоночником;

движение головой:

положите ладони на плечи (пальцы должны указывать на лопатки, а локти смотреть вперёд), на медленном выдохе медленно потяните голову вперёд, на вдохе верните назад. Голова при этом не должна наклоняться;

полукруги головой от одного плеча к другому;

расслабление мышц челюстей;

растягивание позвоночника.

Массаж от головной боли

При головных болях полезныточечные массажи головы, рук и ног — акупрессура, рассказал врач. Механическое воздействие на центры, расположенные в этих частях тела, активирует нейрорецепторы под кожным покровом и тем самым облегчает боль.

Как выполняется акупрессура:

область массажа нужно предварительно разогреть в течение нескольких секунд лёгкими поглаживаниями,

далее можно переходить к более интенсивным движениям: массаж делают надавливаниями или круговыми поглаживаниями;

движения во время массажа не должны быть грубыми, важно следить, а боль не должна усиливаться;

продолжительность такого массажа — не больше 4 минут.

На какие точки нужно воздействовать при головных болях:

височная область — при мигренях;

затылок — при болях из-за остеохондроза и спазмов сосудов;

точка у первого шейного позвонка;

пара точек в верхних углах бровей — при мигренях и головных болях, заложенности носа и болезненных ощущениях в области носовых пазух.

Как лечить мигрень

Мигрень известна ещё с древних времён, когда её считали проделкой демонов. Чаще эта проблема встречается у женщин. Однако понять причину недуга получается не всегда: просто нет методов, которые могли выявить её наверняка.

У мигрени много симптомов: у кого-то это просто головная боль, а у кого-то параллельно появляется рвота, проблемы с кишечником, речью и зрением или даже обмороки.

Лечение для мигрени обычно симптоматическое — обезболивающее, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. Иногда врач может назначить антидепрессанты, противосудорожные препараты, таблетки для коррекции артериального давления.

Попробовать избавиться от мигрени можно и без таблеток, отметила врач. Вот что можно попробовать, помимо акупрессуры: