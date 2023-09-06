Как снять головную боль без лекарств

2 действенных способа снять головную боль без лекарств
У головной боли может быть масса причин. Но как только она возникает, единственное, чего хочется, — сразу же её снять.
Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, как ослабить головную боль без таблеток.
Упражнения от головной боли
Если у вас разболелась голова, можно попробовать выполнить простые упражнения, посоветовал Умнов. Ослабить боль может:
- смена позы, разминка;
- выдвижение подбородка (упражнение будет эффективно при мигрени, а также если боль ощущается так, будто на голову надет обруч);
- наклоны головы: на выдохе в одну сторону, на вдохе — в другую;
- повороты: поворачивайте голову слева направо и наоборот, при этом шея всё время должна оставаться на одной оси с позвоночником;
- движение головой:
- положите ладони на плечи (пальцы должны указывать на лопатки, а локти смотреть вперёд), на медленном выдохе медленно потяните голову вперёд, на вдохе верните назад. Голова при этом не должна наклоняться;
- полукруги головой от одного плеча к другому;
- расслабление мышц челюстей;
- растягивание позвоночника.
Массаж от головной боли
При головных болях полезныточечные массажи головы, рук и ног — акупрессура, рассказал врач. Механическое воздействие на центры, расположенные в этих частях тела, активирует нейрорецепторы под кожным покровом и тем самым облегчает боль.
Как выполняется акупрессура:
- область массажа нужно предварительно разогреть в течение нескольких секунд лёгкими поглаживаниями,
- далее можно переходить к более интенсивным движениям: массаж делают надавливаниями или круговыми поглаживаниями;
- движения во время массажа не должны быть грубыми, важно следить, а боль не должна усиливаться;
- продолжительность такого массажа — не больше 4 минут.
На какие точки нужно воздействовать при головных болях:
- височная область — при мигренях;
- затылок — при болях из-за остеохондроза и спазмов сосудов;
- точка у первого шейного позвонка;
- пара точек в верхних углах бровей — при мигренях и головных болях, заложенности носа и болезненных ощущениях в области носовых пазух.
Как лечить мигрень
Мигрень известна ещё с древних времён, когда её считали проделкой демонов. Чаще эта проблема встречается у женщин. Однако понять причину недуга получается не всегда: просто нет методов, которые могли выявить её наверняка.
У мигрени много симптомов: у кого-то это просто головная боль, а у кого-то параллельно появляется рвота, проблемы с кишечником, речью и зрением или даже обмороки.
Лечение для мигрени обычно симптоматическое — обезболивающее, рассказала невролог Екатерина Демьяновская. Иногда врач может назначить антидепрессанты, противосудорожные препараты, таблетки для коррекции артериального давления.
Попробовать избавиться от мигрени можно и без таблеток, отметила врач. Вот что можно попробовать, помимо акупрессуры:
- приложить к голове или к проекции сонной артерии прохладный компресс;
- понюхать эфирное масло перечной мяты или лаванды;
- выпить травяной чай с имбирём;
- отдохнуть в тишине в хорошо проветриваемом помещении с плотно задёрнутыми шторами;
- съесть мороженое, плотно прижимая его к твёрдому нёбу.