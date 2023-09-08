Бронхиальная астма: симптомы, причины, лечение

Астма — это состояние, при котором дыхательные пути сужаются и отекают, а также может выделяться дополнительное количество слизи. Это может затруднить дыхание и вызвать кашель, хрипы при выдохе и одышку.

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Симптомы

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Симптомы астмы варьируются. У вас могут быть нечастые приступы астмы, симптомы могут возникать только в определенное время, например, во время физических упражнений, или симптомы могут проявляться постоянно.

Признаки и симптомы астмы включают в себя:

Одышка

Стеснение или боль в груди

Свистящее дыхание при выдохе – частый признак астмы у детей.

Проблемы со сном, вызванные одышкой, кашлем или хрипом.

Приступы кашля или свистящего дыхания, которые усугубляются респираторным вирусом, например простудой или гриппом.

У некоторых людей признаки и симптомы астмы обостряются в определенных ситуациях:

Например, астма, вызванная физической нагрузкой, которая может ухудшаться, когда воздух холодный и сухой. При этом аллергическая астма, вызванная переносимыми по воздуху веществами, такими как пыльца, споры плесени, отходы тараканов или частицы кожи и засохшая слюна.

Причины

Непонятно, почему некоторые люди заболевают астмой, а другие нет, но, вероятно, это связано с сочетанием факторов окружающей среды и наследственных (генетических) предрасположенностей.

Известно, что воздействие различных раздражителей и веществ, вызывающих аллергию (аллергенов), может вызвать появление признаков и симптомов астмы. Триггеры астмы различны у разных людей и могут включать в себя:

Передающиеся по воздуху аллергены, такие как пыльца, пылевые клещи, споры плесени, перхоть домашних животных или частицы экскрементов тараканов.

Респираторные инфекции, такие как простуда

Физическая активность

Холодный воздух

Загрязнители и раздражители воздуха, такие как дым

Некоторые лекарства, включая бета-блокаторы, аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты

Сильные эмоции и стресс

Сульфиты и консерванты, которые добавляются в некоторые виды продуктов питания и напитков, включая креветки, сухофрукты, обработанный картофель, пиво и вино

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. состояние, при котором желудочные кислоты попадают обратно в горло.

Лечение

Подходящие вам лекарства зависят от ряда факторов: вашего возраста, симптомов, провоцирующих факторов астмы и того, что лучше всего помогает держать астму под контролем.

Kечение может помочь контролировать симптомы, чтобы вы могли жить нормальной, активной жизнью.