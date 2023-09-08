Бронхиальная астма: симптомы, причины, лечение
Астма — это состояние, при котором дыхательные пути сужаются и отекают, а также может выделяться дополнительное количество слизи. Это может затруднить дыхание и вызвать кашель, хрипы при выдохе и одышку.
Симптомы
Симптомы астмы варьируются. У вас могут быть нечастые приступы астмы, симптомы могут возникать только в определенное время, например, во время физических упражнений, или симптомы могут проявляться постоянно.
Признаки и симптомы астмы включают в себя:
- Одышка
- Стеснение или боль в груди
- Свистящее дыхание при выдохе – частый признак астмы у детей.
- Проблемы со сном, вызванные одышкой, кашлем или хрипом.
- Приступы кашля или свистящего дыхания, которые усугубляются респираторным вирусом, например простудой или гриппом.
У некоторых людей признаки и симптомы астмы обостряются в определенных ситуациях:
Например, астма, вызванная физической нагрузкой, которая может ухудшаться, когда воздух холодный и сухой. При этом аллергическая астма, вызванная переносимыми по воздуху веществами, такими как пыльца, споры плесени, отходы тараканов или частицы кожи и засохшая слюна.
Причины
Непонятно, почему некоторые люди заболевают астмой, а другие нет, но, вероятно, это связано с сочетанием факторов окружающей среды и наследственных (генетических) предрасположенностей.
Известно, что воздействие различных раздражителей и веществ, вызывающих аллергию (аллергенов), может вызвать появление признаков и симптомов астмы. Триггеры астмы различны у разных людей и могут включать в себя:
- Передающиеся по воздуху аллергены, такие как пыльца, пылевые клещи, споры плесени, перхоть домашних животных или частицы экскрементов тараканов.
- Респираторные инфекции, такие как простуда
- Физическая активность
- Холодный воздух
- Загрязнители и раздражители воздуха, такие как дым
- Некоторые лекарства, включая бета-блокаторы, аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты
- Сильные эмоции и стресс
- Сульфиты и консерванты, которые добавляются в некоторые виды продуктов питания и напитков, включая креветки, сухофрукты, обработанный картофель, пиво и вино
- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. состояние, при котором желудочные кислоты попадают обратно в горло.
Лечение
Подходящие вам лекарства зависят от ряда факторов: вашего возраста, симптомов, провоцирующих факторов астмы и того, что лучше всего помогает держать астму под контролем.
Kечение может помочь контролировать симптомы, чтобы вы могли жить нормальной, активной жизнью.
Основным методом лечения являются ингаляторы, представляющие собой устройства, позволяющие вдыхать лекарства. Таблетки и другие методы лечения также могут потребоваться, если у вас тяжелая астма.