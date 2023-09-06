Сезон простуд: сколько раз за год нормально болеть

С приходом осени многие люди начинают усиленно чихать, кашлять и температурить. Уменьшение светового дня, холод и сквозняки, недостаток витаминов — всё это может спровоцировать ослабление иммунитета. ОРЗ и ОРВИ сами по себе не большая беда, но вот если в холодные сезоны вы из простуд не вылезаете, впору задуматься, всё ли в порядке с вашим иммунитетом. Как определить, что вы «зачастили» болеть и надо ли что-то делать с этим — рассказали врачи-терапевты Юлия Миронова и Наиля Абдрашитова, а также иммунолог Ольга Громадина.

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Что делать, если слишком часто болеешь?

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Есть много причин частого простудного состояния, рассказала Наиля Абдрашитова, врач-терапевт клиники «К+31».

Взрослый человек в среднем может болеть простудными заболеваниями до 4 раз в год (в некоторых источниках пишут до 6–8 раз).

Дети «подхватывают сопли» чаще — они могут болеть простудными заболеваниями до 6–12 раз в год.

В осенне-зимний период традиционно отмечается рост частоты заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), подчеркнула иммунолог Ольга Громадина. Большинство так называемых простуд — их заслуга.

Но нередко заболеваемость возрастает из-за влияния тех или иных сопутствующих факторов, приводя к более частым респираторным заболеваниям. В большинстве случаев это не связано с патологией иммунной защиты. Например, может быть следствием физиологического отсутствия или ограничения соответствующей иммунологической памяти.

Ольга Громадина – аллерголог-иммунолог, к.м.н., главный специалист сети клиник «Семейная»

Обычно здоровый ребёнок может болеть до 4–6 раз в год, а взрослый — до 2–3 раз. Но, например, в период адаптации ребёнка при посещении нового детского коллектива он может болеть до 10–12 раз в год. Нередко одновременно со своими маленькими детьми, которые ходят в детский сад или школу, чаще начинают болеть и их родители. Всё это является следствием естественных законов взаимодействия человека с царством вирусов.

При этом, добавила терапевт Юлия Миронова, многое сильно зависит от образа жизни.

Юлия Миронова – врач-терапевт группы компаний BestDoctor

В целом частота инфекционных заболеваний зависит от того, насколько социально активную жизнь вы ведёте, потому что основной источник заражения — это человек. Также важную роль играет то, встречался ли раньше ваш иммунитет с текущим возбудителем.

В этом плане самоизоляция во время пандемий действительно играла роль барьера для распространения вирусных заболеваний — не только COVID-19, но и гриппа и других вирусов, вызывающих симптомы ОРЗ.

Однако заточать себя в доме, чтобы не болеть, — плохая стратегия. В долгосрочной перспективе это приводит к ослаблению иммунитета, который не тренируется на встречаемых ежедневно опасностях, и развитию побочных заболеваний из-за гиподинамии. После серии ковидных карантинов, например, врачи фиксировали общее снижение иммунитета, хотя заболеваемость гриппом в ковидные годы и снизилась.

Впрочем, беспокоиться не стоит: совсем таким образом растерять иммунитет всё равно не получится.

Юлия Миронова – врач-терапевт группы компаний BestDoctor

Самоизоляция — способ избежать прямых контактов с болеющими людьми, она защищает нас от инфекций только в момент её соблюдения. Однако не переживайте, иммунитету есть чем заняться, даже когда человек не выходит из дома. Нас окружает большое количество условно безопасных микроорганизмов, с которым он постоянно знакомится, в нашем организме периодически из-за случайных мутаций возникают потенциально злокачественные клетки, уничтожаемые иммунной системой. Даже пища, которую мы едим, неизменно проходит знакомство с клетками иммунитета.

Ольга Громадина – аллерголог-иммунолог, к.м.н., главный специалист сети клиник «Семейная»

Наш иммунитет для того, чтобы успешно отражать атаки инфекционных агентов, среди многообразия своих защитных механизмов должен иметь память о вирусах, с которыми он уже встречался. Если такая память есть, то иммунитет работает быстро и незаметно, что хорошо для нас. А в ситуации, когда иммунная система ещё не знакома с тем или иным вирусом или встречалась с ним довольно давно, иммунный ответ развивается немного медленнее, и человек заболевает.

Для нас это может быть плохо, так как на какое-то время нарушается самочувствие и снижается привычная ежедневная активность, но с точки зрения работы иммунной системы это вариант нормы. И тут стоит просто подождать, когда иммунологическая память наработается, и человек перестанет так часто болеть.

Вместе с тем, даже если зачастившие простуды намекают вам, что ваш иммунитет ослаб, не стоит торопиться называть это иммунодефицитом и нестись пить препараты «для повышения иммунитета» — тем более что у абсолютного большинства из них либо нет доказанной эффективности, либо не до конца изучен механизм воздействия на этот самый иммунитет.

Для подобных диагнозов нужны основания посерьёзнее, и без врача-иммунолога их лучше себе не ставить.

Наиля Абдрашитова – врач-терапевт клиники «К+31»

Если человек часто болеет острой вирусной инфекцией (продолжительностью до 7 дней), некорректно говорить, что у него проблемы с иммунитетом. Для иммунодефицита характерны не столько частые, сколько тяжёлые инфекции, которые плохо поддаются стандартной схеме лечения.

Заподозрить проблемы с иммунитетом можно в тех случаях, когда у человека часто в течение года развиваются бактериальные осложнения, объяснили терапевт Юлия Миронова, иммунолог Ольга Громадина. Например, если на фоне простуды вылезают отит, повторный синусит или пневмония — это те заболевания, которые требуют назначения антибиотиков.

Также следует проконсультироваться с врачом, если инфекционные заболевания приводят к госпитализации или использованию внутривенных или внутримышечных антибиотиков. С большей уверенностью можно говорить о проблеме, если для лечения требуется смена нескольких антибактериальных препаратов.

Ещё один настораживающий сигнал — изменение в анализах крови в лейкоцитарной формуле вне болезни. Это когда когда ребёнок или взрослый не болеет, а изменения в анализе есть.

Наконец, тревожным звоночком будет увеличение селезёнки и печени — эти органы одними из первых реагируют на тяжёлые иммунные сбои.

В целом же насторожиться и задуматься о возможных проблемах в работе иммунитета стоит, когда нет обоснованных и естественных причин для роста частоты заболеваемости. В ситуации, когда заболевание возникает в традиционный так называемый простудный сезон, протекает легко, проходит в течение 5–7 дней с использованием лишь минимума препаратов для облегчения самочувствия (в основном жаропонижающих средств), беспокоиться, по мнению врачей, не о чем.

Что делать, если слишком часто болеешь?

Если вы заметили у себя какие-то из этих симптомов, а частота заболеваемости выходит за границы разумного, это повод наведаться к врачам — терапевту и иммунологу.

Но если ничего такого нет и вы просто часто простужаетесь, для начала просто попробуйте изменить свой образ жизни и укреплять иммунитет нелекарственными средствами.

Иммунолог Ольга Громадина указала, что помимо физиологических особенностей иммунитета к факторам, влияющим на рост заболеваемости ОРВИ, можно отнести воздействие стресса и дефицит некоторых нутриентов. Поэтому в осенне-зимний период особенно важно придерживаться нормального режима дня, достаточно отдыхать, дышать свежим воздухом и разнообразно питаться. Ну и, конечно, следить за своим здоровьем комплексно, а не только когда свалились с простудой.

Ольга Громадина – аллерголог-иммунолог, к.м.н., главный специалист сети клиник «Семейная»