«Болезнь легионеров» добралась до Варшавы

Легионеллез, также известный как «болезнь легионеров», вспышку которой зафиксировали на северо-востоке Польши, добралась до Варшавы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный санэпид.

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«В детском саду №20 на улице Семполовской в варшавском районе Центрум была обнаружена бактерия легионеллы», — уточнили в ведомстве.

В санинспекции подчеркнули, что проведенные исследования воды на наличие бактерий легионеллы показали положительный результат. Работники детского дошкольного учреждения строго выполняют все рекомендации специалистов.

Эпидемиологи приняли решение не закрывать детсад, так как легионеллезом нельзя заразиться от больного человека или при употреблении загрязненной воды, а только «при вдыхании испарений». Чтобы избавиться от бактерий, воду в водопроводе нагреют до 70 градусов по Цельсию.

29 августа польские спецслужбы проверили версию о «биотерроризме» в связи с заболеваемостью легионеллезом. По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарина, эксперты не нашли подтверждений преднамеренного заражения водозаборов бактерией Legionella pneumophila в городе Жешув в Подкарпатском воеводстве.