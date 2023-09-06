Как не заболеть в осеннем Петербурге

В Северной столице на данный момент заболеваемость гриппом и ОРВИ повысилась почти на 20 %.

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Подхватить простуду и лечь на больничный сейчас ничего не стоит, поэтому « ФедералПресс» решил рассказать о том, как обезопасить себя и не заболеть в первые осенние дни.

Чем опасна простуда

В Роспотребнадзоре рассказали, что в большинстве случаев клинически ОРВИ проявляется в виде общей слабости, лихорадки, боли и першения в горле, головной и мышечной боли, заложенности носа и ринита.

Эксперты сообщают, что эффективного противовирусного средства для лечения ОРВИ в принципе не существует, поэтому терапия должна быть направлена скорее именно на снятие симптомов.

Как лечить

Важно помнить, что при ОРВИ необходимо наблюдение у врача, а также строгий постельный режим, ведь вирусное заболевание может осложниться бактериальной инфекцией. Кстати, применение антибиотиков при ОРВИ категорически запрещается. Это не только нецелесообразно, но и может нанести существенный вред здоровью.

Как не заразиться