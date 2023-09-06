Как не заболеть в осеннем Петербурге
В Северной столице на данный момент заболеваемость гриппом и ОРВИ повысилась почти на 20 %.
Подхватить простуду и лечь на больничный сейчас ничего не стоит, поэтому « ФедералПресс» решил рассказать о том, как обезопасить себя и не заболеть в первые осенние дни.
Чем опасна простуда
В Роспотребнадзоре рассказали, что в большинстве случаев клинически ОРВИ проявляется в виде общей слабости, лихорадки, боли и першения в горле, головной и мышечной боли, заложенности носа и ринита.
Эксперты сообщают, что эффективного противовирусного средства для лечения ОРВИ в принципе не существует, поэтому терапия должна быть направлена скорее именно на снятие симптомов.
Как лечить
Важно помнить, что при ОРВИ необходимо наблюдение у врача, а также строгий постельный режим, ведь вирусное заболевание может осложниться бактериальной инфекцией. Кстати, применение антибиотиков при ОРВИ категорически запрещается. Это не только нецелесообразно, но и может нанести существенный вред здоровью.
Как не заразиться
- Тщательно мыть руки с мылом после посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи.
- При отсутствии доступа к воде и мылу – использовать дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе.
- Не прикасаться к лицу грязными руками.
- Стараться не посещать места массового скопления людей в час пик.
- Соблюдать социальную дистанцию.
- Использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.