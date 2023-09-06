Врач рассказала, кому грозят катаракта и глаукома

Глаукома в большинстве случаев является наследуемым заболеванием, то есть велика вероятность ее развития у человека, у которого родители или бабушки с дедушками страдали этим заболеванием.

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Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

По словам врача, это объясняется тем, что одну из ключевых ролей в патогенезе играет анатомия глаза, а именно, строение угла передней камеры, куда должна оттекать внутриглазная жидкость.

«Предрасполагающими факторами также являются миопия высокой степени у людей старше 40 лет, гиперметропия средней и высокой степеней, перенесенные травмы глаза, воспалительные процессы сосудистой оболочки глаза (ириты, иридоциклиты, задние увеиты)», — отметила медик.

Глаукома бывает закрытоугольной и открытоугольной. И если первая начинается с острого приступа и выраженных болей в глазу, то вторая начинается незаметно, поэтому регулярные профилактические осмотры у врача помогут вовремя отметить вероятность возникновения этого заболевания и избежать его развития.

Что касается катаракты, то это заболевание возникает у всех, поскольку является по сути естественным процессом старения вещества хрусталика. Но проявляется у всех в разном возрасте, рассказала офтальмолог.

«Причинами, ускоряющими этот процесс, могут стать химическое воздействие (отравления токсичными веществами, воздействие медикаментов, химиотерапия, курение и т.д.), перенесенные глазные и общие заболевания (травмы глаза, внутриглазные воспалительные заболевания, вирусные инфекции, сахарный диабет, заболевания крови, и др.), воздействие ультрафиолета тоже негативно воздействует на вещество хрусталика», — объяснила она.