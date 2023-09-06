Названы опасные причины неприятного запаха изо рта

Стойкий неприятный запах изо рта — галитоз — чаще всего указывает на проблемы с зубами и воспаление десен, заявила врач-терапевт Екатерина Терентьева. Основные причины этого распространенного явления она назвала «Известиям».

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По словам Терентьевой, галитоз признан патологическим состоянием, и его не надо путать с неприятным запахом изо рта, возникающим после употребления в пищу лука, чеснока и подобных им продуктов.

Одной из самых распространенных причин галитоза является воспаление десен и проблемы с зубами, заявила врач. Также он может развиться при плохой гигиене полости рта и при проблемах с желудочно-кишечным трактом.