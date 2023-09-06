Врач дала советы по профилактике ОРВИ

Одним из самых важных советов по профилактике ОРВИ является соблюдение санитарно-гигиенического режима: частые и регулярные проветривания, влажная уборка помещения, тщательное мытье рук. Об этом рассказала врач-оториноларинголог Ольга Бегашева.

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Специалист отметила, что важно повышать общую резистентность организма. Для этого необходимо закаливание, физическая активность, сбалансированное питание. Соленый морской воздух также оказывает положительное влияние на организм, позволяет укрепить иммунную систему и органы дыхания.

Кроме того, специалист посоветовала не забывать о вакцинации против гриппа. Она разрешена для младенцев с 6 месяцев.

Бегашева добавила, что стоит посещать оториноларинголога раз в полгода, чтобы не пропустить первые признаки заболевания, передает РИАМО.