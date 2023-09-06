Чем опасно иглоукалывание

В Индии 17-18 августа проходил первый глобальный саммит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам народной медицины. К нему присоединились как приверженцы подобных способов оздоровления (оказывающие услуги и принимающие их), так и представители министерств здравоохранения, международных организаций и научных кругов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил масштабный вклад традиционной медицины в сферу здравоохранения и назвал саммит важным элементом объединения древней мудрости и современных научных знаний.

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Тогда 170 стран-членов ВОЗ представили свою информацию об использовании методов народной медицины. Они выразили желание увидеть в будущем фактические данные для разработки стандартов, которые помогут применять такие методы безопасно и экономически эффективно. В ходе саммита обсуждались результаты влияния народной медицины на здоровье, клиническая эффективность разных средств и другие сведения.

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Поднималась и тема иглоукалывания. Интегративный нутрициолог, биохакер и сертифицированный травник Анастасия Костомаха в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснила, что акупунктура или иглорефлексотерапия (то есть иглоукалывание) является древним китайским учением. Кожа прокалывается в особых точках по всему телу, за счет чего возникает воздействие на внутренние органы и нервную систему. В нашей стране желающие принимать пациентов по этому направлению должны иметь высшее медицинское образование и повышение квалификации с выдачей диплома «Рефлексотерапевт». У тематической клиники должна быть лицензия.

«Всемирная организация здравоохранения ведет последовательную политику, призывая изучать и исследовать все практики, применяемые в здравоохранении во всем мире. Но от признания существования до признания эффективности - пропасть. В материалах саммита я увидела как раз призыв сформировать доказательную базу, которая в настоящее время либо отсутствует, либо является очень слабой», - рассказала изданию «Вести Подмосковья» врач-организатор здравоохранения, кандидат медицинских наук, директор судебно-медицинского бюро АНО «ЦСЭИИ», внештатный эксперт Росздравнадзора по качеству медицинской помощи Эльвира Низамова.

Специалист подчеркнула, что для России, где есть специальность «Рефлексотерапия» и возможность получать медпомощь по ОМС, обоснование эффективности методов иглоукалывания окажется критически важным и своевременным. «Никаких официальных документов, четко определяющих порядок использования иглоукалывания, ограничения по заболеваниям, не принято», - напомнила она.

Биохакер Костомаха отметила, что, по словам специалистов китайской медицины, иглоукалывание может помочь при острых/хронических болевых синдромах, функциональных расстройствах, реабилитации после травм и операции, восстановлении иммунитета.

«Продвинутые» мастера проводят сеанс акупунктуры с применением маломощных лазеров или слабого тока в одноразовых иглах. Одна процедура идет 20 минут, а для явного эффекта нужен курс из 10-12 сеансов. «Около 8% приемов иглорефлексотерапевтов по всему миру проходят с осложнениями, 2% пациентов обращаются за медицинской помощью. Из-за неопытности врача может случиться прокол легкого, печени или желудка. Раньше, когда иглы не были одноразовыми, пациент мог заразиться гепатитом Б или ВИЧ», - сообщила Анастасия Костомаха.

Врач Низамова также поделилась случаем из практики: один пациент в результате процедуры иглоукалывания заработал инфекционно-гнойный процесс кожи. Это могло случиться по двум причинам: врач не оценил состояние человека с противопоказаниями или же нарушил технологию процесса, что вызвало заражение.

«Более серьезный вред возможен, если лечить иглоукалыванием заболевания, отказавшись от методов доказательной медицины», - предупредила эксперт Росздравнадзора.