4 привычки, которые убьют поджелудочную

Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные ферменты и гормоны, регулирующие обменные процессы. Правильная её работа зависит от образа жизни человека.

© Секрет Фирмы

Увы, к заболеваниям поджелудочной железы часто приводят весьма распространённые привычки, предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова.

Видео дня

Вредные привычки, убивающие поджелудочную железу

Злоупотребление алкоголем. Спиртное — виновник 70% случаев хронического панкреатита, то есть воспаления поджелудочной. Для его развития, по словам Мельниковой, достаточно выпивать всего 60–80 мл чистого этилового спирта в сутки.

Курение. У приверженцев этой вредной привычки риск развития панкреатита повышается в среднем в 3 раза, отметила врач. А если при этом человек не гнушается пропустить стаканчик-другой, шансы убить поджелудочную у него возрастают ещё сильнее.

Неправильный рацион. Огрехи в питании могут запустить серию воспалительных реакций в поджелудочной железе, отметила Мельникова. Всё это — прямой путь к инсулинорезистентности, то есть снижению чувствительности тканей к действию инсулина. В итоге клетки поджелудочной, вырабатывающие инсулин, истощаются и развивается сахарный диабет.

Что провоцирует воспаление поджелудочной:

высококалорийное питание,

избыточное потребление насыщенных жиров,

увлечение рафинированными углеводами.

Бесконтрольный приём лекарств. Пить таблетки без назначения врача не стоит, особенно если это препараты, которые плохо влияют на поджелудочную, рассказала Мельникова «Газете.ru».

К таким относятся:

сульфаниламиды,

тетрациклин,

метилдопа,

эстрогены,

вальпроевая кислота,

фуросемид,

азатиоприн,

6-меркаптопурин и другие.

Рак поджелудочной: что делать, чтобы не заболеть

Специалисты относят рак поджелудочной железы к одним из самых сложных для лечения онкологических заболеваний. На ранних стадиях обнаружить его сложно — оно часто даёт о себе знать только на поздних этапах, когда мало что можно сделать, рассказывал главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Как же вовремя его заметить? Один из основных симптомов рака поджелудочной — боль в животе, которая возникает из-за того, что опухоль начинает прорастать сквозь нервные окончания. Она может проявляться вверху брюшной полости, в правом и левом подреберьях. Возможна опоясывающая боль. Часто боль проявляется ночью, когда человек лежит на спине. А ещё если вы перебрали с выпивкой и жирной едой.

зуд,

потеря веса,

тошнота,

вздутие и тяжесть в животе,

изменение цвета кожи и желтушное окрашивание слизистых. Другие возможные признаки рака поджелудочной: