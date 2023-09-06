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4 привычки, которые убьют поджелудочную

Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные ферменты и гормоны, регулирующие обменные процессы. Правильная её работа зависит от образа жизни человека.

4 привычки, которые убьют поджелудочную
© Секрет Фирмы

Увы, к заболеваниям поджелудочной железы часто приводят весьма распространённые привычки, предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова.

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Вредные привычки, убивающие поджелудочную железу

Злоупотребление алкоголем. Спиртное — виновник 70% случаев хронического панкреатита, то есть воспаления поджелудочной. Для его развития, по словам Мельниковой, достаточно выпивать всего 60–80 мл чистого этилового спирта в сутки.

Курение. У приверженцев этой вредной привычки риск развития панкреатита повышается в среднем в 3 раза, отметила врач. А если при этом человек не гнушается пропустить стаканчик-другой, шансы убить поджелудочную у него возрастают ещё сильнее.

Неправильный рацион. Огрехи в питании могут запустить серию воспалительных реакций в поджелудочной железе, отметила Мельникова. Всё это — прямой путь к инсулинорезистентности, то есть снижению чувствительности тканей к действию инсулина. В итоге клетки поджелудочной, вырабатывающие инсулин, истощаются и развивается сахарный диабет.

Что провоцирует воспаление поджелудочной:

  • высококалорийное питание,
  • избыточное потребление насыщенных жиров,
  • увлечение рафинированными углеводами.

Бесконтрольный приём лекарств. Пить таблетки без назначения врача не стоит, особенно если это препараты, которые плохо влияют на поджелудочную, рассказала Мельникова «Газете.ru».

К таким относятся:

  • сульфаниламиды,
  • тетрациклин,
  • метилдопа,
  • эстрогены,
  • вальпроевая кислота,
  • фуросемид,
  • азатиоприн,
  • 6-меркаптопурин и другие.

Рак поджелудочной: что делать, чтобы не заболеть

Специалисты относят рак поджелудочной железы к одним из самых сложных для лечения онкологических заболеваний. На ранних стадиях обнаружить его сложно — оно часто даёт о себе знать только на поздних этапах, когда мало что можно сделать, рассказывал главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Как же вовремя его заметить? Один из основных симптомов рака поджелудочной — боль в животе, которая возникает из-за того, что опухоль начинает прорастать сквозь нервные окончания. Она может проявляться вверху брюшной полости, в правом и левом подреберьях. Возможна опоясывающая боль. Часто боль проявляется ночью, когда человек лежит на спине. А ещё если вы перебрали с выпивкой и жирной едой.

Другие возможные признаки рака поджелудочной:
  • зуд,
  • потеря веса,
  • тошнота,
  • вздутие и тяжесть в животе,
  • изменение цвета кожи и желтушное окрашивание слизистых.

Чтобы снизить риск развития рака поджелудочной, Серяков посоветовал больше двигаться, вести здоровый образ жизни, не пить и не курить, а ещё регулярно ходить на осмотр к врачу, особенно если у вас плохая наследственность в этом плане.

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