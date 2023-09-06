4 привычки, которые убьют поджелудочную
Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные ферменты и гормоны, регулирующие обменные процессы. Правильная её работа зависит от образа жизни человека.
Увы, к заболеваниям поджелудочной железы часто приводят весьма распространённые привычки, предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Евгения Мельникова.
Вредные привычки, убивающие поджелудочную железу
Злоупотребление алкоголем. Спиртное — виновник 70% случаев хронического панкреатита, то есть воспаления поджелудочной. Для его развития, по словам Мельниковой, достаточно выпивать всего 60–80 мл чистого этилового спирта в сутки.
Курение. У приверженцев этой вредной привычки риск развития панкреатита повышается в среднем в 3 раза, отметила врач. А если при этом человек не гнушается пропустить стаканчик-другой, шансы убить поджелудочную у него возрастают ещё сильнее.
Неправильный рацион. Огрехи в питании могут запустить серию воспалительных реакций в поджелудочной железе, отметила Мельникова. Всё это — прямой путь к инсулинорезистентности, то есть снижению чувствительности тканей к действию инсулина. В итоге клетки поджелудочной, вырабатывающие инсулин, истощаются и развивается сахарный диабет.
Что провоцирует воспаление поджелудочной:
- высококалорийное питание,
- избыточное потребление насыщенных жиров,
- увлечение рафинированными углеводами.
Бесконтрольный приём лекарств. Пить таблетки без назначения врача не стоит, особенно если это препараты, которые плохо влияют на поджелудочную, рассказала Мельникова «Газете.ru».
К таким относятся:
- сульфаниламиды,
- тетрациклин,
- метилдопа,
- эстрогены,
- вальпроевая кислота,
- фуросемид,
- азатиоприн,
- 6-меркаптопурин и другие.
Рак поджелудочной: что делать, чтобы не заболеть
Специалисты относят рак поджелудочной железы к одним из самых сложных для лечения онкологических заболеваний. На ранних стадиях обнаружить его сложно — оно часто даёт о себе знать только на поздних этапах, когда мало что можно сделать, рассказывал главный онколог «СМ-Клиники», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.
Как же вовремя его заметить? Один из основных симптомов рака поджелудочной — боль в животе, которая возникает из-за того, что опухоль начинает прорастать сквозь нервные окончания. Она может проявляться вверху брюшной полости, в правом и левом подреберьях. Возможна опоясывающая боль. Часто боль проявляется ночью, когда человек лежит на спине. А ещё если вы перебрали с выпивкой и жирной едой.
- зуд,
- потеря веса,
- тошнота,
- вздутие и тяжесть в животе,
- изменение цвета кожи и желтушное окрашивание слизистых.
Чтобы снизить риск развития рака поджелудочной, Серяков посоветовал больше двигаться, вести здоровый образ жизни, не пить и не курить, а ещё регулярно ходить на осмотр к врачу, особенно если у вас плохая наследственность в этом плане.