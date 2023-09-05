Катаракта: причины, симптомы, лечение

Заболевание известно с древних времен, но тогда считалось, что главной его причиной было появление жидкости между радужкой и хрусталиком и образование непрозрачной пленки. Отсюда и название - катаракта - что с греческого переводится как водопад (katarrhaktes).

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О причинах, клинических симптомах и способах лечения катаракты - в материале "Рамблера".

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Сейчас катарактой называют заболевание глаза, при котором происходит помутнение хрусталика, из-за чего ухудшается зрение.

Причины катаракты

Возрастные изменения. Механизм возникновения катаракты в пожилом возрасте недостаточно изучен, но это не отменяет того факта, что катаракта чаще развивается у людей в преклонном возрасте.

Травмы. Ушиб, ранение или ожог могут стать причиной заболевания.

Генетика. Некоторые формы заболевания могут быть унаследованы от родителей.

Заболевания глаза. Диабетическая ретинопатия или воспалительные заболевания глаза могут спровоцировать развитие катаракты.

Длительный прием некоторых лекарств. Стероиды или препараты для лечения глаукомы повышают риск развития этого заболевания.

Курение и чрезмерное употребление алкоголя серьезно увеличивают шансы на развитие катаракты.

Симптомы катаракты

Постепенное ухудшение зрения. Предметы могут казаться размытыми или нечеткими.

Увеличение чувствительности к свету. Яркий солнечный свет или огни могут раздражать глаза.

Снижение зрения в сумерках или при недостаточной освещенности.

Изменение восприятия цветов. Например, они могут казаться тусклыми или выцветшими.

Двоение изображения. В некоторых случаях при катаракте возникает ощущение, что окружающие предметы как бы двоятся.

Лечение катаракты