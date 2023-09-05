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Катаракта: причины, симптомы, лечение

Заболевание известно с древних времен, но тогда считалось, что главной его причиной было появление жидкости между радужкой и хрусталиком и образование непрозрачной пленки. Отсюда и название - катаракта - что с греческого переводится как водопад (katarrhaktes).

Катаракта: причины, симптомы, лечение
© Unsplash

О причинах, клинических симптомах и способах лечения катаракты - в материале "Рамблера".

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Сейчас катарактой называют заболевание глаза, при котором происходит помутнение хрусталика, из-за чего ухудшается зрение.

Причины катаракты

  • Возрастные изменения. Механизм возникновения катаракты в пожилом возрасте недостаточно изучен, но это не отменяет того факта, что катаракта чаще развивается у людей в преклонном возрасте.
  • Травмы. Ушиб, ранение или ожог могут стать причиной заболевания.
  • Генетика. Некоторые формы заболевания могут быть унаследованы от родителей.
  • Заболевания глаза. Диабетическая ретинопатия или воспалительные заболевания глаза могут спровоцировать развитие катаракты.
  • Длительный прием некоторых лекарств. Стероиды или препараты для лечения глаукомы повышают риск развития этого заболевания.
  • Курение и чрезмерное употребление алкоголя серьезно увеличивают шансы на развитие катаракты.

Симптомы катаракты

  • Постепенное ухудшение зрения. Предметы могут казаться размытыми или нечеткими.
  • Увеличение чувствительности к свету. Яркий солнечный свет или огни могут раздражать глаза.
  • Снижение зрения в сумерках или при недостаточной освещенности.
  • Изменение восприятия цветов. Например, они могут казаться тусклыми или выцветшими.
  • Двоение изображения. В некоторых случаях при катаракте возникает ощущение, что окружающие предметы как бы двоятся.

Лечение катаракты

Лечение катаракты включает хирургическое удаление помутневшего хрусталика и его замену искусственным имплантом. Эта операция - одна из самых распространенных и в подавляющем большинстве случаев завершается успешно. Но полное восстановление зрения происходит не сразу. В течение нескольких недель могут присутствовать дискомфорт или размытость зрения. Важно регулярно посещать врача-офтальмолога для контроля и послеоперационного ухода.

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