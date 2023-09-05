Катаракта: причины, симптомы, лечение
Заболевание известно с древних времен, но тогда считалось, что главной его причиной было появление жидкости между радужкой и хрусталиком и образование непрозрачной пленки. Отсюда и название - катаракта - что с греческого переводится как водопад (katarrhaktes).
О причинах, клинических симптомах и способах лечения катаракты - в материале "Рамблера".
Сейчас катарактой называют заболевание глаза, при котором происходит помутнение хрусталика, из-за чего ухудшается зрение.
Причины катаракты
- Возрастные изменения. Механизм возникновения катаракты в пожилом возрасте недостаточно изучен, но это не отменяет того факта, что катаракта чаще развивается у людей в преклонном возрасте.
- Травмы. Ушиб, ранение или ожог могут стать причиной заболевания.
- Генетика. Некоторые формы заболевания могут быть унаследованы от родителей.
- Заболевания глаза. Диабетическая ретинопатия или воспалительные заболевания глаза могут спровоцировать развитие катаракты.
- Длительный прием некоторых лекарств. Стероиды или препараты для лечения глаукомы повышают риск развития этого заболевания.
- Курение и чрезмерное употребление алкоголя серьезно увеличивают шансы на развитие катаракты.
Симптомы катаракты
- Постепенное ухудшение зрения. Предметы могут казаться размытыми или нечеткими.
- Увеличение чувствительности к свету. Яркий солнечный свет или огни могут раздражать глаза.
- Снижение зрения в сумерках или при недостаточной освещенности.
- Изменение восприятия цветов. Например, они могут казаться тусклыми или выцветшими.
- Двоение изображения. В некоторых случаях при катаракте возникает ощущение, что окружающие предметы как бы двоятся.
Лечение катаракты
Лечение катаракты включает хирургическое удаление помутневшего хрусталика и его замену искусственным имплантом. Эта операция - одна из самых распространенных и в подавляющем большинстве случаев завершается успешно. Но полное восстановление зрения происходит не сразу. В течение нескольких недель могут присутствовать дискомфорт или размытость зрения. Важно регулярно посещать врача-офтальмолога для контроля и послеоперационного ухода.