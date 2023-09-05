Опасные причины, почему у вас всегда бледные губы

Нет, это не нормально и само не пройдет!

Бледные губы редко кого настораживают, особенно это касается людей с очень светлой кожей. Кажется, что это абсолютная норма. Однако если с этим состоянием вы сталкиваетесь внезапно, стоит показаться специалисту, так как причины посинения губ могут быть довольно опасными.

Анемия

Заболевание крайне опасно, а потому стоит исключить его из возможных причин бледного цвета кожа. Развивается анемия не сразу, постепенно снижается уровень гемоглобина, внешне это отражается на человеке в виде бледного цвета кожи, в том числе и губ, ведь кожа на губах очень тонкая и именно они становятся маркером, что в организме происходят серьезные процессы, на которые стоит обратить внимание. Причиной развития анемии может стать практически что угодно — от беременности до нарушения режима питания.

Авитаминоз

В холодное время года почти каждый второй сталкивается с авитаминозом, который можно «считать» по бледной коже, ломким ногтям, тусклым волосам. Чем дольше вы испытываете дефицит витаминов, тем активнее развиваются симптомы. Губы в один момент могут стать почти синими и холод здесь будет ни при чем. Понять, что вы имеете дело с авитаминозом можно лишь путем сдачи необходимых анализов. В любом случае, пройдите ежегодный чек-ап.

Гипогликемия