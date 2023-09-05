Почему не стоит есть сырое мясо

Людей, заказывающих в ресторанах и кафе тартар, карпаччо и стейк с кровью, предупредили, что употребление сырого продукта может быть очень опасно. Об этом сообщает Life.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

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Как она утверждает, свинину и курицу в непрожаренном виде нельзя есть ни при каких обстоятельствах.

"Мясо свинок содержит личинки паразитов, а сырая курица и яйца могут быть заражены кампилобактером (вызывает острую инфекцию желудочно-кишечного тракта) и сальмонеллой. Для последней болезни характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота и рвота", – заявила специалист.

При этом, по ее словам, в говядине паразиты присутствуют в меньшем количестве. Однако любители тартара и карпаччо могут заразиться, например, бычьим цепнем или получить пищевое отравление, если мясо находилось в холодильнике без строгого соблюдения температурного и санитарного режимов.