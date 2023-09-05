Названы привычки, ежедневно убивающие поджелудочную железу

Курение, злоупотребление алкоголем и высококалорийное питание часто приводят к проблемам с поджелудочной железой. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

© ФедералПресс

«Алкоголь – виновник 70 % случаев хронического панкреатита. Для его развития достаточно всего 60–80 мл чистого этилового спирта в сутки. Ускоряет развитие панкреатита курение», – отметила врач.

Курение повышает риск патологии поджелудочной в среднем в три раза. В сочетании с алкоголем процесс проходит гораздо быстрее.

Евгения Мельникова подчеркнула, что поджелудочной железе также вредит высококалорийное питание. Потребление большого количества насыщенных жиров приводит к воспалениям, истощению клеток, вырабатывающих инсулин.