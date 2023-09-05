Врач назвала факторы риска и меры профилактики распространенного вида рака

У людей со светлой кожей, рыжими волосами, веснушками или светлыми глазами шансы заболеть меланомой возрастают, предупредила радиотерапевт Европейского Медицинского Центра (EMC) Дарья Зверева. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала факторы риска и меры профилактики этого распространенного вида рака.

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Зверева заявила, что меланома — самая опасная злокачественная опухоль кожи, характеризующаяся высокой частотой образования метастазов в непредсказуемых частях организма. Ее «излюбленное» место — головной мозг, отметила врач.

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По словам радиотерапевта, в первую очередь в группу риска входят люди, которые много времени проводят на солнце или в солярии и подвергаются избыточному воздействию ультрафиолетовых лучей. Начеку нужно быть и людям, перенесшим серьезный солнечный ожог с образованием волдырей.

Врач предупредила, что к факторам риска относятся и некоторые внешние особенности организма.

У людей со светлой кожей, рыжими волосами, веснушками или светлыми волосами и глазами риск заболеть меланомой выше среднего. Стоит обратить внимание и на количество родинок: если у человека их много, больше 50, и среди них есть крупные, это существенно повышает риск развития меланомы Дарья Зверева

Еще один фактор риска меланомы — ослабленная иммунная система. По словам Зверевой, осторожность стоит соблюдать тем, кто принимает иммуносупрессивную терапию, а также пациентам с иммунодефицитными заболеваниями.

Никакие исследования не смогут предупредить появление меланомы: нельзя сдать кровь и узнать, что в организме идет процесс ее развития. Генетического анализа также не существует. Однако выявить заболевание на ранней стадии можно. Для этого достаточно проходить ежегодный осмотр кожи и родинок у врача-дерматолога Дарья Зверева

В солнечные дни Зверева рекомендовала носить шляпы с широкими полями, длинную одежду из плотных тканей, не забывать про солнцезащитные очки и солнцезащитные кремы с высоким SPF. Кроме того, важно регулярно осматривать кожу самостоятельно. Врач подчеркнула, что особое внимание нужно обращать на родинки размером больше шести миллиметров и на асимметричные родинки с неровными границами и неравномерным окрасом. Если у них изменились цвет, форма и размер или появилась кровоточивость, стоит незамедлительно обратиться к врачу-дерматологу.