При появлении каких пятен на коже надо насторожиться

Появление на коже пятен розового или красного цвета, которые покрыты коркой или язвами, растут или кровоточат, может говорить о наличии злокачественных опухолей — базальноклеточного (базалиома) и плоскоклеточного рака.

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Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора онкологической клиники по научной работе Денис Романов. Эксперта цитирует News.ru.

Причиной возникновения и развития кожных образований может быть воздействие ультрафиолета или ионизирующего излучения. В зоне риска чаще оказываются блондины и рыжие, а также люди со светлой кожей.

воздействие канцерогенов;

химические и термические травмы;

курение;

иммунодефицит;

наличие вируса папилломы человека. Онкопроблемам также способствуют:

Опасность немеланомных видов рака зависит от стадии, на которой начато лечение, его качества, индивидуальных особенностей заболевшего и самой опухоли.