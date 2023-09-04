При появлении каких пятен на коже надо насторожиться
Появление на коже пятен розового или красного цвета, которые покрыты коркой или язвами, растут или кровоточат, может говорить о наличии злокачественных опухолей — базальноклеточного (базалиома) и плоскоклеточного рака.
Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-радиотерапевт, заместитель гендиректора онкологической клиники по научной работе Денис Романов. Эксперта цитирует News.ru.
Причиной возникновения и развития кожных образований может быть воздействие ультрафиолета или ионизирующего излучения. В зоне риска чаще оказываются блондины и рыжие, а также люди со светлой кожей.
- воздействие канцерогенов;
- химические и термические травмы;
- курение;
- иммунодефицит;
- наличие вируса папилломы человека.
Опасность немеланомных видов рака зависит от стадии, на которой начато лечение, его качества, индивидуальных особенностей заболевшего и самой опухоли.
Базальноклеточный рак кожи можно назвать малоопасным: он крайне редко метастазирует (реже 0,1% случаев), растёт медленно. В большинстве случаев недуг легко лечится хирургическими или лучевыми методами. Это же касается и плоскоклеточного рака.