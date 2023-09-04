Что такое метаболический синдром и чем он опасен
Метаболический синдром — комплекс заболеваний, связанных с висцеральным ожирением и, как следствие, инсулинорезистентностью. Эти болезни приводят к различным опасным нарушениям в организме.
Подробнее о синдроме и его последствиях «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог воронежской «Клиники Фомина» Анастасия Лунева.
Почему возникает метаболический синдром
Эндокринолог отметила: существует генетическая предрасположенность к развитию метаболического синдрома, но реализация этого будет зависеть от внешних факторов. На развитие влияют:
- малоподвижный образ жизни;
- несбалансированное питание (фастфуд, ультраобработанные продукты, быстрые углеводы, трансжиры);
- курение.
— Также на возникновение метаболического синдрома влияют пол и возраст человека, — добавила врач.
Симптомы метаболического синдрома
Компоненты метаболического синдрома развиваются постепенно, иногда — один за другим, а порой — одновременно, продолжила медик. Симптомы будут зависеть от развития каждого отдельного компонента, но в первую очередь будут связаны с лишним весом:
одышка;общая слабость;потемнение кожных складок и локтей;храп во сне;повышение артериального давления.
Также при наличии нарушений углеводного обмена к этому присоединяются:
- сухость во рту и жажда;
- учащенное мочеиспускание;
- зуд в промежности.
При нарушении липидного обмена:
могут появляться ксантомы на лице и теле (они выглядят как желтоватые подкожные новообразования, небольших размеров).
— Повышение мочевой кислоты приводит к болям, деформациям суставов, — уточнила Лунева.
Последствия метаболического синдрома
По ее словам, метаболический синдром приводит к:
- нарушению углеводного обмена, вплоть до сахарного диабета;
- нарушению в обмене липидов;
- повышению различных фракций холестерина;
- увеличению содержания мочевой кислоты в крови;
- повышению артериального давления.
— Комплекс всех этих нарушений увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, — подчеркнула эндокринолог.
Лечение метаболического синдрома
Лунева рассказала, что лечение синдрома начинается с изменения образа жизни:
- расширение физической активности — минимум 150 минут в неделю упражнений средней интенсивности;
- нормализация питания (исключение из рациона быстрых углеводов, насыщенных жиров, алкоголя, фастфуда и других ультраобработанных продуктов);
- отказ от курения.
— Если этих мер оказывается недостаточно, то врач может назначить дополнительно медикаментозные препараты, действие которых будет направлено на снижение веса, нормализацию артериального давления, контроль уровня сахара, липидов и мочевой кислоты в крови, — объяснила специалист.
Кроме того, врач может использовать комбинированные препараты, которые будут работать сразу в отношении нескольких компонентов синдрома.
Чаще всего при таком комплексе нескольких заболеваний требуется работа команды специалистов: эндокринолога, кардиолога, терапевта, психотерапевта, сомнолога, ревматолога, уролога, заключила Лунева.