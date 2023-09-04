Что такое метаболический синдром и чем он опасен

Метаболический синдром — комплекс заболеваний, связанных с висцеральным ожирением и, как следствие, инсулинорезистентностью. Эти болезни приводят к различным опасным нарушениям в организме.

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Подробнее о синдроме и его последствиях «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог воронежской «Клиники Фомина» Анастасия Лунева.

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Почему возникает метаболический синдром

Эндокринолог отметила: существует генетическая предрасположенность к развитию метаболического синдрома, но реализация этого будет зависеть от внешних факторов. На развитие влияют:

малоподвижный образ жизни;

несбалансированное питание (фастфуд, ультраобработанные продукты, быстрые углеводы, трансжиры);

курение.

— Также на возникновение метаболического синдрома влияют пол и возраст человека, — добавила врач.

Симптомы метаболического синдрома

Компоненты метаболического синдрома развиваются постепенно, иногда — один за другим, а порой — одновременно, продолжила медик. Симптомы будут зависеть от развития каждого отдельного компонента, но в первую очередь будут связаны с лишним весом:

одышка;общая слабость;потемнение кожных складок и локтей;храп во сне;повышение артериального давления.

Также при наличии нарушений углеводного обмена к этому присоединяются:

сухость во рту и жажда;

учащенное мочеиспускание;

зуд в промежности.

При нарушении липидного обмена:

могут появляться ксантомы на лице и теле (они выглядят как желтоватые подкожные новообразования, небольших размеров).

— Повышение мочевой кислоты приводит к болям, деформациям суставов, — уточнила Лунева.

Последствия метаболического синдрома

По ее словам, метаболический синдром приводит к:

нарушению углеводного обмена, вплоть до сахарного диабета;

нарушению в обмене липидов;

повышению различных фракций холестерина;

увеличению содержания мочевой кислоты в крови;

повышению артериального давления.

— Комплекс всех этих нарушений увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, — подчеркнула эндокринолог.

Лечение метаболического синдрома

Лунева рассказала, что лечение синдрома начинается с изменения образа жизни:

расширение физической активности — минимум 150 минут в неделю упражнений средней интенсивности;

нормализация питания (исключение из рациона быстрых углеводов, насыщенных жиров, алкоголя, фастфуда и других ультраобработанных продуктов);

отказ от курения.

— Если этих мер оказывается недостаточно, то врач может назначить дополнительно медикаментозные препараты, действие которых будет направлено на снижение веса, нормализацию артериального давления, контроль уровня сахара, липидов и мочевой кислоты в крови, — объяснила специалист.

Кроме того, врач может использовать комбинированные препараты, которые будут работать сразу в отношении нескольких компонентов синдрома.