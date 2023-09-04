Врач предостерег от использования БАДов от похмелья
Использование биологически активных добавок (БАД) от похмелья может быть небезопасным. Об этом в эфире НСН предупредил профессор Казанского государственного медицинского университета, нарколог Владимир Менделевич, комментируя рост продаж данных БАДов в России.
По его словам, эффективность таких препаратов вызывает у врачей вопросы.
"Медики к БАДам относятся скептически, потому что существует понятие доказательной медицины. Мы имеем право назначать только те лекарственные препараты, которые прошли клинические исследования, доказали свою эффективность и безопасность. БАДы не проходят подобную процедуру, поэтому, когда человек употребляет БАДы, - это кот в мешке", - отметил врач.
Он добавил, рост продаж БАДов от похмелья может быть не связан с тем, что россияне чаще стали употреблять спиртное.
По его словам, чтобы это выяснить, необходимо анализировать продажи алкоголя и изучать черный рынок. В начале сентября газета "Коммерсантъ", ссылаясь на результаты исследования компании DSM Group, сообщила, что спрос на биодобавки, которые применяют при похмельном синдроме, вырос более чем на 55% с начала 2023 года.