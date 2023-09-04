Терапевт объяснила, как отличить обычный насморк от гайморита

Главными отличиями гайморита от насморка является длительная заложенность носа, а также зубная и головная боль. Об этом сообщила NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее мнению, опасным признаком бывает густое зеленоватое отделяемое, с неприятным запахом.

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«При развитии инфекции происходит отек слизистой, скопление жидкого экссудата и отек в области верхнечелюстного соустья, что приводит к накоплению отделяемого, его сгущению, присоединению бактериальной инфекции и развитию воспаления слизистой гайморовой пазухи», — сказала Тимощенко.

Также среди симптомов гайморита – боль в проекции глаза, отек или покраснение, повышение температуры тела.