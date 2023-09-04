Инфекционист рассказал, когда лучше делать прививку от гриппа

Инфекционист Чуланов: лучше всего вакцинироваться от гриппа уже в сентябре. Осень уже вступила в свои права на все 100%, а это значит, что уже скоро во всем общественном транспорте страны, классах, аудиториях и офисах начнётся кашель и чихание. Чтобы уберечь себя от осложнений после вероятного гриппа, нужно сделать прививку, но вовремя.

© Секрет Фирмы

Как рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, пик заболеваемости различными ОРВИ и гриппом наступает в октябре, но до этого момента организму нужно ещё приобрести иммунитет и выработать все необходимые антитела. Поэтому делать прививку накануне просто нет смысла.

Видео дня

Специалист посоветовал колоться в сентябре, чтобы как раз войти в пик заболеваемости вооружённым до зубов. Причём особенно озаботиться вакцинацией нужно группам риска. Кто в них входит:

дети с 6 месяцев;

взрослые старше 60 лет;

люди с хроническими заболеваниями (например, лёгких, сердечно-сосудистыми и эндокринными, ожирением);

беременные женщины;

медицинские работники;

работники детсадов, школ и университетов;

коммунальной и социальной сферы;

организаций социального обслуживания и МФЦ;

сотрудники, отвечающие за организацию торговли;

работники на транспорте и другие.

Какие прививки нужно делать взрослым

против дифтерии, столбняка и коклюша; против гепатита В; против гепатита А; против краснухи; против кори; против пневмококка; против вируса папилломы человека; против вируса клещевого энцефалита; против гриппа; против ветряной оспы.

Зачем это делать? Прививки в целом снижают вероятность заболевания тем ли иным вирусом или же помогают болезни пройти попроще, без каких-либо осложнений. Но при этом многие вакцины выветриваются со временем, поэтому их приходится обновлять, но мало кто об этом в курсе. То есть если в детстве ребёнку сделали прививку, то до 25 лет ему этого иммунитета хватит, а вот дальше уже придётся делать новую.