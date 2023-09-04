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Инфекционист рассказал, когда лучше делать прививку от гриппа

Инфекционист Чуланов: лучше всего вакцинироваться от гриппа уже в сентябре. Осень уже вступила в свои права на все 100%, а это значит, что уже скоро во всем общественном транспорте страны, классах, аудиториях и офисах начнётся кашель и чихание. Чтобы уберечь себя от осложнений после вероятного гриппа, нужно сделать прививку, но вовремя.

Инфекционист рассказал, когда лучше делать прививку от гриппа
© Секрет Фирмы

Как рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, пик заболеваемости различными ОРВИ и гриппом наступает в октябре, но до этого момента организму нужно ещё приобрести иммунитет и выработать все необходимые антитела. Поэтому делать прививку накануне просто нет смысла.

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Специалист посоветовал колоться в сентябре, чтобы как раз войти в пик заболеваемости вооружённым до зубов. Причём особенно озаботиться вакцинацией нужно группам риска. Кто в них входит:

  • дети с 6 месяцев;
  • взрослые старше 60 лет;
  • люди с хроническими заболеваниями (например, лёгких, сердечно-сосудистыми и эндокринными, ожирением);
  • беременные женщины;
  • медицинские работники;
  • работники детсадов, школ и университетов;
  • коммунальной и социальной сферы;
  • организаций социального обслуживания и МФЦ;
  • сотрудники, отвечающие за организацию торговли;
  • работники на транспорте и другие.

Какие прививки нужно делать взрослым

  1. против дифтерии, столбняка и коклюша;
  2. против гепатита В;
  3. против гепатита А;
  4. против краснухи;
  5. против кори;
  6. против пневмококка;
  7. против вируса папилломы человека;
  8. против вируса клещевого энцефалита;
  9. против гриппа;
  10. против ветряной оспы.

Зачем это делать? Прививки в целом снижают вероятность заболевания тем ли иным вирусом или же помогают болезни пройти попроще, без каких-либо осложнений. Но при этом многие вакцины выветриваются со временем, поэтому их приходится обновлять, но мало кто об этом в курсе. То есть если в детстве ребёнку сделали прививку, то до 25 лет ему этого иммунитета хватит, а вот дальше уже придётся делать новую.

При этом нужно помнить, что все прививки детям делают в согласии с Национальным календарём профилактических прививок, но он постоянно обновляется, поэтому в силу возраста кто-то мог получить не полный набор. Например, вакцину от гепатита В внесли в календарь лишь в 2001 году, поэтому некоторым детям её просто не успели кольнуть в детстве. Такие пробелы тоже лучше восполнить, чтобы не получить неприятный сюрприз.

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