Инфекционист рассказал, когда лучше делать прививку от гриппа
Инфекционист Чуланов: лучше всего вакцинироваться от гриппа уже в сентябре. Осень уже вступила в свои права на все 100%, а это значит, что уже скоро во всем общественном транспорте страны, классах, аудиториях и офисах начнётся кашель и чихание. Чтобы уберечь себя от осложнений после вероятного гриппа, нужно сделать прививку, но вовремя.
Как рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, пик заболеваемости различными ОРВИ и гриппом наступает в октябре, но до этого момента организму нужно ещё приобрести иммунитет и выработать все необходимые антитела. Поэтому делать прививку накануне просто нет смысла.
Специалист посоветовал колоться в сентябре, чтобы как раз войти в пик заболеваемости вооружённым до зубов. Причём особенно озаботиться вакцинацией нужно группам риска. Кто в них входит:
- дети с 6 месяцев;
- взрослые старше 60 лет;
- люди с хроническими заболеваниями (например, лёгких, сердечно-сосудистыми и эндокринными, ожирением);
- беременные женщины;
- медицинские работники;
- работники детсадов, школ и университетов;
- коммунальной и социальной сферы;
- организаций социального обслуживания и МФЦ;
- сотрудники, отвечающие за организацию торговли;
- работники на транспорте и другие.
Какие прививки нужно делать взрослым
- против дифтерии, столбняка и коклюша;
- против гепатита В;
- против гепатита А;
- против краснухи;
- против кори;
- против пневмококка;
- против вируса папилломы человека;
- против вируса клещевого энцефалита;
- против гриппа;
- против ветряной оспы.
Зачем это делать? Прививки в целом снижают вероятность заболевания тем ли иным вирусом или же помогают болезни пройти попроще, без каких-либо осложнений. Но при этом многие вакцины выветриваются со временем, поэтому их приходится обновлять, но мало кто об этом в курсе. То есть если в детстве ребёнку сделали прививку, то до 25 лет ему этого иммунитета хватит, а вот дальше уже придётся делать новую.
При этом нужно помнить, что все прививки детям делают в согласии с Национальным календарём профилактических прививок, но он постоянно обновляется, поэтому в силу возраста кто-то мог получить не полный набор. Например, вакцину от гепатита В внесли в календарь лишь в 2001 году, поэтому некоторым детям её просто не успели кольнуть в детстве. Такие пробелы тоже лучше восполнить, чтобы не получить неприятный сюрприз.