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Чем опасна «болезнь легионеров» и дойдет ли она до России

Число случаев заражения легионеллезом, который называют «болезнью легионеров», в Европе продолжает расти. Всего от инфекции уже скончались 18 человек. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, чем опасно это заболевание и может ли оно дойти до России.

Чем опасна «болезнь легионеров» и дойдет ли она до России
© Вечерняя Москва

По его словам, эта болезнь распространяется через аэрозольные системы кондиционирования воздуха.

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— Бактерии легионеллы, которые вызывают эту болезнь, имеют природное происхождение. Они живут в водной среде и попадают в организм человека в виде аэрозоля. Он образуется в системах кондиционирования, которые используют воду для охлаждения. Это могут быть увлажнители воздуха или система полива на улицах. Человек может вдохнуть жидкость и заразиться этой гадостью. Бактерии активно размножаются при температуре воды свыше 30 градусов, — рассказал специалист.

Болибок отметил, что легионеллез имеет признаки острой респираторной вирусной инфекции с поражением легких. У заболевшего человека:

  • повышается температура;
  • появляется кашель;
  • сильный озноб;
  • наблюдается общая интоксикация организма.

— Симптомы напоминают ОРВИ. Легионеллез сложно пропустить, потому что при заражении бактерии активно размножаются в дыхательных путях и провоцируют усиление неприятных симптомов. Если вовремя не начать лечение, заболевание может вызвать воспаление легких, — предупредил иммунолог.

Легионеллез может привести к летальному исходу если запустить его лечение, сообщил врач.

— Легионеллез лечится антибиотиками. Однако несвоевременное лечение может привести к летальному исходу. Раньше от этого заболевания умирало большое количество пациентов, пока не изучили эти бактерии и не разработали нужную схему лечения, — объяснил специалист.

При этом данное заболевание не передается от человека к другим людям, подчеркнул Болибок.

— Чтобы заразиться легионеллезом, нужно вдохнуть большое количество аэрозольной жидкости, в которой живут бактерии, — объяснил иммунолог.

Специалист считает, что эпидемия легионеллеза нашей стране не грозит.

— В России не было выявлено случаев заражения данной инфекцией, потому что у нас не распространены системы аэрозольного кондиционирования воздуха. Это заболевание нехарактерно для нашей страны, — заключил Болибок.