Чем опасна «болезнь легионеров» и дойдет ли она до России

— Бактерии легионеллы, которые вызывают эту болезнь, имеют природное происхождение. Они живут в водной среде и попадают в организм человека в виде аэрозоля. Он образуется в системах кондиционирования, которые используют воду для охлаждения. Это могут быть увлажнители воздуха или система полива на улицах. Человек может вдохнуть жидкость и заразиться этой гадостью. Бактерии активно размножаются при температуре воды свыше 30 градусов, — рассказал специалист.