Чем опасна «болезнь легионеров» и дойдет ли она до России
Число случаев заражения легионеллезом, который называют «болезнью легионеров», в Европе продолжает расти. Всего от инфекции уже скончались 18 человек. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, чем опасно это заболевание и может ли оно дойти до России.
По его словам, эта болезнь распространяется через аэрозольные системы кондиционирования воздуха.
— Бактерии легионеллы, которые вызывают эту болезнь, имеют природное происхождение. Они живут в водной среде и попадают в организм человека в виде аэрозоля. Он образуется в системах кондиционирования, которые используют воду для охлаждения. Это могут быть увлажнители воздуха или система полива на улицах. Человек может вдохнуть жидкость и заразиться этой гадостью. Бактерии активно размножаются при температуре воды свыше 30 градусов, — рассказал специалист.
Болибок отметил, что легионеллез имеет признаки острой респираторной вирусной инфекции с поражением легких. У заболевшего человека:
- повышается температура;
- появляется кашель;
- сильный озноб;
- наблюдается общая интоксикация организма.
— Симптомы напоминают ОРВИ. Легионеллез сложно пропустить, потому что при заражении бактерии активно размножаются в дыхательных путях и провоцируют усиление неприятных симптомов. Если вовремя не начать лечение, заболевание может вызвать воспаление легких, — предупредил иммунолог.
Легионеллез может привести к летальному исходу если запустить его лечение, сообщил врач.
— Легионеллез лечится антибиотиками. Однако несвоевременное лечение может привести к летальному исходу. Раньше от этого заболевания умирало большое количество пациентов, пока не изучили эти бактерии и не разработали нужную схему лечения, — объяснил специалист.
При этом данное заболевание не передается от человека к другим людям, подчеркнул Болибок.
— Чтобы заразиться легионеллезом, нужно вдохнуть большое количество аэрозольной жидкости, в которой живут бактерии, — объяснил иммунолог.
Специалист считает, что эпидемия легионеллеза нашей стране не грозит.
— В России не было выявлено случаев заражения данной инфекцией, потому что у нас не распространены системы аэрозольного кондиционирования воздуха. Это заболевание нехарактерно для нашей страны, — заключил Болибок.