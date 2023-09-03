От гриппа до шизофрении: какие болезни обостряются в осенний период

С началом осени у многих обостряются легочные и сердечно-сосудистые заболевания, а также болезни суставов. Какие еще недуги могут дать о себе знать в осенний период, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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Осень — стресс для организма

Из-за температурных колебаний организм испытывает большой стресс. Холодный воздух может спровоцировать приступы кашля, а у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны скачки артериального давления.

— В этот период особое внимание следует уделить здоровью сердца и сосудов, соблюдая осторожность при приеме назначенных медикаментов. Людям с хроническими заболеваниями легких не стоит переохлаждаться, чтобы не вызвать обострения, — порекомендовала спикер.

Специалист напомнила, что при первых холодах наблюдаются респираторные недуги. Следовательно, есть смысл иммунизироваться, чтобы избежать заражения гриппом и простудными заболеваниями.

Не только простуда

Более того, ментальные заболевания тоже имеют сезонность. Например, депрессивное расстройство и шизофрения.

— Пациентам с ментальными заболеваниями следует внимательно следить за своим состоянием и своевременно обращаться за помощью к специалистам. Осенью обостряются такие недуги, как маниакально-депрессивный психоз, шизофрения и депрессия. На это влияют уменьшение светового дня и изменения биоритмов человека, — дополнила медик.