Маркировка БАДов стала обязательной

В России продолжают расширять список продуктов, подлежащих обязательной маркировке. Система призвана очистить рынок от подделок. На товар наносят специальный знак, который позволяет отследить его путь от производителя до покупателя. С 1 сентября обязательной стала маркировка биологически активных добавок к пище (БАД).

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БАДы в России не являются лекарствами, они относятся к категории пищевых продуктов. Однако, эта продукция связана с жизнью и здоровьем людей, а их распространение разрешено дистанционно, поэтому контроль здесь играет большое значение, сказала ранее замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева во время совещания в Совете Федерации.

«Продажа пищевых добавок разрешена дистанционно, поэтому необходим особый контроль. Маркировка поможет это обеспечить», — объяснила чиновник.

Специальную пометку нужно теперь ставить на упаковку рыбьего жира, смеси витаминов для сбалансированного питания, пастилки от боли в горле, водоросли.

Вводить маркировку БАДов будут поэтапно. С 1 сентября стартует обязательная регистрация участников оборота в системе маркировки. С 1 октября на упаковку необходимо наносить специальный код. С 1 марта 2024 года в информационную систему нужно вносить сведения о выводе БАДов из оборота а с 1 мая 2024 года все участники рынка должны предоставлять сведения об обороте биологически активных добавок.