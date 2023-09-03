Медики напомнили, кому и когда нужно вакцинироваться от гриппа. Комментарий главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России Владимира Чуланова опубликован на сайте RT.

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По словам эксперта, чаще всего период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ наступает в октябре, поэтому вакцинироваться от гриппа лучше всего в сентябре. Стоит учитывать, что полноценный иммунитет формируется около месяца.

Важнее всего вакцинироваться лицам, подвергающимся риску тяжелого течения и осложнений гриппа. Среди них дети с шести месяцев и взрослые старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, ожирением и беременные женщины.