Антидепрессанты увеличивают риск солнечного удара

Во всем Северном полушарии планеты температура воздуха этим летом бьет рекорды. В США зафиксированы сотни смертей от тепловых ударов и от полученных падающими в обморок людьми ожогов от раскаленного на солнце асфальта. В Китае зарегистрировали рекордную жару в 52 градуса по Цельсию. В России также возможны температурные аномалии.

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Длительная жара и духота особенно опасны для пожилых людей, сердечников и тех, у кого проблемы с сосудами. Но оказалось, это не единственные категории людей в зоне риска.

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Тем, кто принимает антидепрессанты, тоже лучше не выходить лишний раз на улицу, а переждать жару у кондиционера, поскольку антидепрессанты - селективные ингибиторы обратного захвата серотонина - заставляют организм больше потеть, а потеря большого количества жидкости увеличивает риск обезвоживания.

Другой тип антидепрессантов - трициклические антидепрессанты - останавливает выработку пота потовыми железами. Но это в жару тоже опасно, поскольку без выработки пота организм не может охладиться. Вот и получается, что принимающие антидепрессанты люди хуже переносят жару и больше остальных подвержены риску солнечного удара, обмороков и обезвоживания. Первым на это обратил внимание химик-фармацевт Ниал Уит.

Но при этом если врач назначил антидепрессанты, то стоит продолжать их принимать. Просто нужно избегать жары и находиться в прохладном помещении с кондиционером. Если же работа или другие срочные дела все же требуют выхода на улицу, старайтесь запланировать свои перемещения на утро или вечер. Для спасения от теплового удара, если кондиционера дома нет, советуют почаще принимать едва теплый душ или ванну. Чтобы избежать этой неприятности, на улице врачи рекомендуют носить одежду светлых тонов из натуральных дышащих тканей и обязательно головной убор.

Берите с собой бутылку с охлажденной в холодильнике водой и пейте почаще. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая должна быть 10-15°C. Холоднее нежелательно, иначе из-за слишком резкого перепада температур можно заработать ангину. Утолять жажду лучше просто водой или водой с лимоном. Сладкие и газированные напитки в жару жажду не утоляют.

Женщинам стоит ограничить в жару употребление косметики, чтобы кожа дышала, обходиться без ремней и без облегающей тесной одежды.