3 симптома, предупреждающие о мгновенной смерти
Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале предупредил, что вовремя сданный анализ крови "на тромбообразование" может спасти человеку жизнь.
Как отметил кандидат медицинских наук, учитывая, что многие перенесли тяжелый коронавирус, нельзя исключать такой побочный эффект, как появление тромбов. Это может спровоцировать мгновенную смерть.
"Умирают за секунды", - отметил Марк Гадзиян, призвав не игнорировать такой симптом, как "тревожное ощущение в груди".
Кроме того, на последствие коронавируса, развивающуюся онкологию, аневризму аорты, различные опасные недуги со стороны сердца и легких могут указывать постоянные проблемы со стулом (долгая диарея), утренний кашель "до задыхания" и головные боли.
Специалист также рассказал об одной полезной привычке перед сном, связанной с профилактикой инфаркта и инсульта.
Людей, которые говорят, что они не хотят пить воду перед сном, потому что из-за этого им приходится вставать ночью, много. Между тем "один стакан воды до сна может предотвратить инсульт и инфаркт", подчеркнул врач.
"Как уролог я скажу следующее: те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, также намного реже страдают мочекаменной болезнью", - уточнил Марк Гадзиян.
Кроме того, вода перед сном "предотвратит судороги ног ночью", заключил врач.