3 симптома, предупреждающие о мгновенной смерти

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале предупредил, что вовремя сданный анализ крови "на тромбообразование" может спасти человеку жизнь.

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Как отметил кандидат медицинских наук, учитывая, что многие перенесли тяжелый коронавирус, нельзя исключать такой побочный эффект, как появление тромбов. Это может спровоцировать мгновенную смерть.

"Умирают за секунды", - отметил Марк Гадзиян, призвав не игнорировать такой симптом, как "тревожное ощущение в груди".

Кроме того, на последствие коронавируса, развивающуюся онкологию, аневризму аорты, различные опасные недуги со стороны сердца и легких могут указывать постоянные проблемы со стулом (долгая диарея), утренний кашель "до задыхания" и головные боли.

Специалист также рассказал об одной полезной привычке перед сном, связанной с профилактикой инфаркта и инсульта.

Людей, которые говорят, что они не хотят пить воду перед сном, потому что из-за этого им приходится вставать ночью, много. Между тем "один стакан воды до сна может предотвратить инсульт и инфаркт", подчеркнул врач.

"Как уролог я скажу следующее: те, кто всегда пьет много воды и у кого здоровое сердце, также намного реже страдают мочекаменной болезнью", - уточнил Марк Гадзиян.