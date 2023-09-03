Почему энтеровирус может вызвать менингит

Ситуация с энтеровирусными инфекциями в некоторых российских регионах напряженная. Об этом Роспотребнадзор заявил в своей соцсети. Массовые случаи заболевания наблюдаются в Свердловской области, Хабаровском крае, Севастополе и Москве.

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Наиболее сложная ситуация в Саратовской области, где за семь месяцев этого года зарегистрирован 101 случай заболевания. При этом энтеровирус наблюдается в основном у детей младшего и школьного возраста.

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Болезнь немытых рук

Это достаточно распространенное кишечное вирусное заболевание, рассказал «Парламентской газете» завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского университета имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

Основной механизм заражения — фекально-оральный: инфекция распространяется через воду или контактно-бытовым путем. Заразиться можно, например, наглотавшись воды в пруду или съев немытый фрукт.

«Летом заболеваемость всегда растет, потому что в это время люди купаются, а прилавки ломятся от нового урожая фруктов и овощей», — сказал профессор.

Наиболее восприимчивы к вирусу дети, но и взрослые тоже подвержены заболеванию. Разновидностей энтеровирусной инфекции много, поэтому переболев один раз, можно заболеть из-за другого штамма.

Симптомами болезни часто становятся диарея и рвота. К этому могут добавиться высыпания на теле.

«Несколько лет назад в Турции была вспышка инфекции. Люди заразились в бассейнах. У них как раз была сыпь. В народе вирус стали называть турецкой ветрянкой, хотя это было классическое энтеровирусное заболевание и ничего общего с ветрянкой не имело», — рассказал Никифоров.

Менингит, но не тот

Одно из самых неприятных проявлений болезни — серозный менингит, когда воспаляются мозговые оболочки. Начинает болеть голова, поднимается температура. Тогда обязательна госпитализация — сразу нужно вызвать врача.

«Это не такое страшное заболевание, как гнойный менингит, вызванный бактериями, например менингококком. Серозный менингит протекает намного мягче и не вызывает страшных последствий», — отметил профессор.

Проявиться он может у любого человека — как у взрослого, так и у ребенка.

Никифоров добавил, что лечение антибиотиками не показано. Препарата, воздействующего непосредственно на энтеровирусы, тоже пока нет. Лечение предполагает ликвидацию паталогических изменений, которые вызывает вирус в организме: «Если у человека диарея, ему назначат препараты, которые помогут компенсировать потерю жидкости».

В легких случаях энтеровирусные инфекции проходят сами и лечения не требуют.

Профессор подчеркнул, что ни о какой эпидемии речи быть не может: «Это сезонное заболевание, и то, что летом возникают вспышки, — обычное явление».

Мыть фрукты и не пить сырую воду

Роспотребнадзор напомнил о правилах, которые помогут избежать заражения:

мыть руки с мылом после посещения туалета, перед едой, после смены подгузника у ребенка; тщательно мыть фрукты и овощи;

пить воду только гарантированного качества: бутилированную или кипяченую;

избегать контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний, сыпью, температурой, кашлем и другими симптомами;

купаться только на специально оборудованных пляжах и в бассейнах, где проводят обеззараживание и контроль качества воды;

следить за детьми во время купания во избежание заглатывания воды; защищать пищу от мух и других насекомых;

не покупать продукты и напитки у уличных торговцев.

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