Откуда берется крапивница и надо ли ее бояться: отвечает врач

Педиатр Мастрюков: крапивница редко бывает симптомом серьёзного заболевания. Но это вовсе не значит, что эту проблему надо игнорировать. Тем более что это одно из самых распространённых кожных заболеваний. Крапивница бывает даже хроническая. В этом случае она может возникать без какого-то триггера, а усиливаться от стресса. Как распознать и лечить крапивницу у детей, рассказал педиатр DocDeti Андрей Мастрюков.

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Как выглядит крапивница

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Крапивница у детей может проявляться высыпаниями на коже или отёком, а может и тем и другим сразу.

Сыпь выглядит как бляшка круглой, овальной или змеевидной формы, которая возвышается над остальной кожей и часто имеет просветление в центре. Диаметр бляшки может достигать нескольких сантиметров.

Такие высыпания не болят, но зудят. Как правило, они появляются и растут в течение нескольких минут или нескольких часов, а потом в течение 24 часов проходят, не оставляя следов на коже (если, конечно, бляшки сильно не расчёсывать). Если очагов много, они могут сливаться.

Ангионевротический отёк — более глубокий отёк кожи и слизистых. У детей он чаще всего бывает на веках, губах и языке, рассказал Мастрюков.

Разновидности крапивницы

Острая крапивница. Чаще всего она бывает у детей до 5 лет. В большинстве случаев заболевание проходит в течение недели.

Хроническая крапивница. Как правило, она длится дольше шести недель. Может возникнуть спонтанно, без каких-либо триггеров, но усиливаться от стресса или инфекции. А бывает индуцированная хроническая крапивница, которая появляется из-за какого-то триггера (например, как реакция на холод).

По словам врача, у одного человека могут быть обе формы хронической крапивницы сразу.

Почему бывает крапивница

Если крапивница появилась у человека первый раз (а хотя бы однажды с этим заболеванием сталкивалось 20% населения Земли), можно попробовать выяснить, что его спровоцировало. Это может быть:

приём лекарственного препарата,

какая-то еда,

укус насекомого,

инфекция (по этой причине крапивница чаще всего бывает у детей).

Правда, в большинстве случаев узнать конкретную причину так и не удаётся. Хорошо одно: крапивницу крайне редко вызывает какое-то серьёзное заболевание, отметил педиатр.

Чем лечат крапивницу

Острая крапивница чаще всего проходит сама, поэтому не требует какой-то диагностики. Но врач всё равно должен собрать анамнез и осмотреть пациента. Лабораторные исследования нужны, только если есть подозрения, что крапивницу вызвала какая-то конкретная причина.

Примерно 2/3 случаев острой крапивницы проходят сами. Больному можно помочь, облегчив зуд или отёк антигистаминными средствами, а иногда и гормональными препаратами.

Усиливать проявления крапивницы могут:

нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен) или парацетамол,

острая пища,

сильная жара.

Во время болезни стоит избегать или хотя бы минимизировать влияние этих факторов на пациента, рекомендовал Мастрюков.

Почему взрослые тяжело переносят ветрянку

Ещё одна детская болячка, которая бывает у взрослых — ветряная оспа. Вот её основные симптомы:

повышенная температура;

головные боли;

потеря аппетита;

слабость;

красные пятна на коже и зудящие пузырьки с жидкостью, лопаются и образуют корочки.

В отличие от малышей, для тех, кто давно распрощался с детским садом и даже школой, ветрянка — один из главных страхов. Всё потому, что во взрослом возрасте эта болезнь протекает куда сложнее.

У детей иммунная система ещё до конца не сформировалась, поэтому они, с одной стороны, чаще болеют, а с другой — их организму гораздо легче справляться с заболеваниями, объяснял терапевт Игорь Видяскин.

Иммунитет у взрослых уже сформирован, но ему бывает труднее бороться с той же ветрянкой, особенно если есть сопутствующие болезни. Плюс взрослый организм, как правило, борется с заболеваниями очень интенсивно, поэтому кожные высыпания и зуд, характерные для ветрянки, могут сохраняться у взрослых дольше, чем у детей.