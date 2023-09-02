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Откуда берется крапивница и надо ли ее бояться: отвечает врач

Педиатр Мастрюков: крапивница редко бывает симптомом серьёзного заболевания. Но это вовсе не значит, что эту проблему надо игнорировать. Тем более что это одно из самых распространённых кожных заболеваний. Крапивница бывает даже хроническая. В этом случае она может возникать без какого-то триггера, а усиливаться от стресса. Как распознать и лечить крапивницу у детей, рассказал педиатр DocDeti Андрей Мастрюков.

Откуда берется крапивница и надо ли ее бояться: отвечает врач
© Секрет Фирмы

Как выглядит крапивница

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Крапивница у детей может проявляться высыпаниями на коже или отёком, а может и тем и другим сразу.

Сыпь выглядит как бляшка круглой, овальной или змеевидной формы, которая возвышается над остальной кожей и часто имеет просветление в центре. Диаметр бляшки может достигать нескольких сантиметров.

Такие высыпания не болят, но зудят. Как правило, они появляются и растут в течение нескольких минут или нескольких часов, а потом в течение 24 часов проходят, не оставляя следов на коже (если, конечно, бляшки сильно не расчёсывать). Если очагов много, они могут сливаться.

Ангионевротический отёк — более глубокий отёк кожи и слизистых. У детей он чаще всего бывает на веках, губах и языке, рассказал Мастрюков.

Разновидности крапивницы

Острая крапивница. Чаще всего она бывает у детей до 5 лет. В большинстве случаев заболевание проходит в течение недели.

Хроническая крапивница. Как правило, она длится дольше шести недель. Может возникнуть спонтанно, без каких-либо триггеров, но усиливаться от стресса или инфекции. А бывает индуцированная хроническая крапивница, которая появляется из-за какого-то триггера (например, как реакция на холод).

По словам врача, у одного человека могут быть обе формы хронической крапивницы сразу.

Почему бывает крапивница

Если крапивница появилась у человека первый раз (а хотя бы однажды с этим заболеванием сталкивалось 20% населения Земли), можно попробовать выяснить, что его спровоцировало. Это может быть:

  • приём лекарственного препарата,
  • какая-то еда,
  • укус насекомого,
  • инфекция (по этой причине крапивница чаще всего бывает у детей).

Правда, в большинстве случаев узнать конкретную причину так и не удаётся. Хорошо одно: крапивницу крайне редко вызывает какое-то серьёзное заболевание, отметил педиатр.

Чем лечат крапивницу

Острая крапивница чаще всего проходит сама, поэтому не требует какой-то диагностики. Но врач всё равно должен собрать анамнез и осмотреть пациента. Лабораторные исследования нужны, только если есть подозрения, что крапивницу вызвала какая-то конкретная причина.

Примерно 2/3 случаев острой крапивницы проходят сами. Больному можно помочь, облегчив зуд или отёк антигистаминными средствами, а иногда и гормональными препаратами.

Усиливать проявления крапивницы могут:

  • нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен) или парацетамол,
  • острая пища,
  • сильная жара.

Во время болезни стоит избегать или хотя бы минимизировать влияние этих факторов на пациента, рекомендовал Мастрюков.

Почему взрослые тяжело переносят ветрянку

Ещё одна детская болячка, которая бывает у взрослых — ветряная оспа. Вот её основные симптомы:

  • повышенная температура;
  • головные боли;
  • потеря аппетита;
  • слабость;
  • красные пятна на коже и зудящие пузырьки с жидкостью, лопаются и образуют корочки.

В отличие от малышей, для тех, кто давно распрощался с детским садом и даже школой, ветрянка — один из главных страхов. Всё потому, что во взрослом возрасте эта болезнь протекает куда сложнее.

У детей иммунная система ещё до конца не сформировалась, поэтому они, с одной стороны, чаще болеют, а с другой — их организму гораздо легче справляться с заболеваниями, объяснял терапевт Игорь Видяскин.

Иммунитет у взрослых уже сформирован, но ему бывает труднее бороться с той же ветрянкой, особенно если есть сопутствующие болезни. Плюс взрослый организм, как правило, борется с заболеваниями очень интенсивно, поэтому кожные высыпания и зуд, характерные для ветрянки, могут сохраняться у взрослых дольше, чем у детей.

Увы, у взрослых после ветрянки чаще возникают серьёзные осложнения — пневмония, менингит, энцефалит и другие, говорил врач.

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