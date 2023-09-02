Как понять, что обморок — причина болезни

Невролог Артёмова: внезапная потеря сознания указывает на нарушение ритма сердца. При аритмии обморок происходит без каких-либо триггеров, «на пустом месте». Также признаком серьёзной болезни может быть обморок на фоне отдышки или боли в груди. Врачи сервиса DocMa.ru Анастасия Артемова и детский кардиолог, ревматолог Екатерина Саперова рассказали, какие обмороки опасны, а какие не требуют обращения к медикам.

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Обморок — это реакция организма от нарушения мозгового кровотока. Мозг получает слишком мало крови, и человек «отключается». А вот причины, почему крови стало поступать меньше, могут быть самые разные — и опасные, и не очень.

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Рефлекторный обморок

страх, испуг;

вид крови;

духота в помещении;

резкий подъём и падение давления — встречается обычно у пожилых людей, при приёме гипотензивных препаратов или обезвоживании;

гипогликемия — снижение уровня глюкозы в крови. Самая распространённая разновидность потери сознания — рефлекторный обморок. Анастасия Артёмова перечислила типичные причины такого приступа у взрослых:

Обычно рефлекторный обморок не требует дополнительного обследования, но, чтобы исключить опасные причины потери сознания, осмотр врача желателен.

Опасные причины обморока

К действительно опасным причинам потери сознания врачи отнесли:

нарушения ритма и структурную патологию сердца;

выраженное снижение артериального давления (при острой кровопотере, обезвоживании, интоксикации, передозировке некоторых лекарств);

эпилепсию;

острое нарушение мозгового кровообращения;

черепно-мозговую травму.

Признаки обморока из-за болезни

обморок произошёл внезапно, без триггеров — часто указывает на аритмию;

обмороки повторяются;

потеря сознания произошла на фоне боли в груди и/или одышки;

приступ произошёл во время физической нагрузки — может быть признаком заболеваний сердца;

нарушение речи или зрения, слабость в руке или ноге, асимметрия лица и другие признаки инсульта;

дезориентация, сонливость и нарушение памяти после того, как человек пришёл в себя;

судороги, сильная головная боль;

до обморока была черепно-мозговая травма. Понять, что потерю сознания вызвало серьёзное заболевание, можно по следующим признакам:

Синдром каротидного синуса

Синокаротидный обморок происходит при каком-либо воздействии на шею — при переразгибании шеи, поворотах головы, ношении тугого воротника или груза на плечах.

Способствует синдрому атеросклероз сосудов и приём некоторых лекарств.

Обморок у ребёнка

У детей чаще наблюдаются рефлекторные обмороки, отметила детский кардиолог, ревматолог Екатерина Саперова. Обычно их провоцируют боль, вид крови и другие триггеры. Начинается приступ с тошноты, побледнения, слабости и зевоты. Потеря сознания не превышает 2–3 минуты.

Но иногда причиной обморока могут быть проблемы, связанные с сердцем:

нарушения сердечного ритма и проводимости;

кардиомиопатия;

врождённые пороки сердца.

Также причиной детского обморока может быть эпилепсия.

Помощь при обмороке

Для начала разберёмся, как помочь себе самому. Как только почувствуете, что вот-вот потеряете сознание, сделайте следующее:

сожмите кулаки;

скрестите ноги;

сожмите бёдра;

или напрягите мышцы рук.

Эти действия помогут восстановить кровоснабжение. Если можете, прилягте и поднимите ноги. Если нет такой возможности, то присядьте и опустите голову между коленями, чтобы к ней притекла кровь.

Помочь упавшему в обморок человеку просто. Сначала проверьте, дышит ли он. Если нет, то проверьте пульс и как можно скорее вызовите скорую, а также позовите на помощь.

Если пульс и дыхание у пострадавшего есть, поднимите его ноги — так вы восстановите приток крови к голове. Также расстегните ему тесную одежду и сдавливающие аксессуары, чтобы человек получал достаточно кислорода.