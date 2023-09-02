Как понять, что обморок — причина болезни
Невролог Артёмова: внезапная потеря сознания указывает на нарушение ритма сердца. При аритмии обморок происходит без каких-либо триггеров, «на пустом месте». Также признаком серьёзной болезни может быть обморок на фоне отдышки или боли в груди. Врачи сервиса DocMa.ru Анастасия Артемова и детский кардиолог, ревматолог Екатерина Саперова рассказали, какие обмороки опасны, а какие не требуют обращения к медикам.
Обморок — это реакция организма от нарушения мозгового кровотока. Мозг получает слишком мало крови, и человек «отключается». А вот причины, почему крови стало поступать меньше, могут быть самые разные — и опасные, и не очень.
Рефлекторный обморок
- страх, испуг;
- вид крови;
- духота в помещении;
- резкий подъём и падение давления — встречается обычно у пожилых людей, при приёме гипотензивных препаратов или обезвоживании;
- гипогликемия — снижение уровня глюкозы в крови.
Обычно рефлекторный обморок не требует дополнительного обследования, но, чтобы исключить опасные причины потери сознания, осмотр врача желателен.
Опасные причины обморока
К действительно опасным причинам потери сознания врачи отнесли:
- нарушения ритма и структурную патологию сердца;
- выраженное снижение артериального давления (при острой кровопотере, обезвоживании, интоксикации, передозировке некоторых лекарств);
- эпилепсию;
- острое нарушение мозгового кровообращения;
- черепно-мозговую травму.
Признаки обморока из-за болезни
- обморок произошёл внезапно, без триггеров — часто указывает на аритмию;
- обмороки повторяются;
- потеря сознания произошла на фоне боли в груди и/или одышки;
- приступ произошёл во время физической нагрузки — может быть признаком заболеваний сердца;
- нарушение речи или зрения, слабость в руке или ноге, асимметрия лица и другие признаки инсульта;
- дезориентация, сонливость и нарушение памяти после того, как человек пришёл в себя;
- судороги, сильная головная боль;
- до обморока была черепно-мозговая травма.
Синдром каротидного синуса
Синокаротидный обморок происходит при каком-либо воздействии на шею — при переразгибании шеи, поворотах головы, ношении тугого воротника или груза на плечах.
Способствует синдрому атеросклероз сосудов и приём некоторых лекарств.
Обморок у ребёнка
У детей чаще наблюдаются рефлекторные обмороки, отметила детский кардиолог, ревматолог Екатерина Саперова. Обычно их провоцируют боль, вид крови и другие триггеры. Начинается приступ с тошноты, побледнения, слабости и зевоты. Потеря сознания не превышает 2–3 минуты.
Но иногда причиной обморока могут быть проблемы, связанные с сердцем:
- нарушения сердечного ритма и проводимости;
- кардиомиопатия;
- врождённые пороки сердца.
Также причиной детского обморока может быть эпилепсия.
Помощь при обмороке
Для начала разберёмся, как помочь себе самому. Как только почувствуете, что вот-вот потеряете сознание, сделайте следующее:
- сожмите кулаки;
- скрестите ноги;
- сожмите бёдра;
- или напрягите мышцы рук.
Эти действия помогут восстановить кровоснабжение. Если можете, прилягте и поднимите ноги. Если нет такой возможности, то присядьте и опустите голову между коленями, чтобы к ней притекла кровь.
Помочь упавшему в обморок человеку просто. Сначала проверьте, дышит ли он. Если нет, то проверьте пульс и как можно скорее вызовите скорую, а также позовите на помощь.
Если пульс и дыхание у пострадавшего есть, поднимите его ноги — так вы восстановите приток крови к голове. Также расстегните ему тесную одежду и сдавливающие аксессуары, чтобы человек получал достаточно кислорода.
Часто упавшего в обморок человека хлещут по щекам или обливают водой. Это ему не поможет прийти в себя. Лучше дайте ему понюхать ватку с нашатырём или пощекотать слизистую носовых ходов. Больше фактов об обмороке вы можете узнать из нашей энциклопедии.