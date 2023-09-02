О чем говорят розовые пятна на коже

Радиотерапевт Романов: розовые пятна на коже указывают на базалиому. Как и в случае с известной всем меланомой, эта злокачественная опухоль может возникнуть из-за воздействия ультрафиолета. Больше остальных рискуют блондины и рыжие, а также люди со светлой кожей. Также розовые пятна — признак плоскоклетчатого рака. Врач, кандидат медицинских наук Денис Романов рассказал, как лечат все эти онкозаболевания и как от них защититься.

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Базалиома, или базальноклеточный рак

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Если на коже внезапно стали появляться пятна розового или красного цвета, то стоит обеспокоиться. Если же они растут, покрываются коркой и тем более кровоточат, точно нужно идти консультироваться с онкологом, сказал «Аргументам и фактам» врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники Денис Романов.

Чаще всего, если исключить меланому, среди «кожных» онкозаболеваний встречается базальноклеточатый (базалиома) и плоскоклеточный. Оба проявляются розовыми пятнами.

люди со светлым цветом кожи и глаз,

блондины и рыжие,

курящие,

больные СПИДом и получающие препараты-иммуносупрессоры,

пожилые люди. Базалиому обычно провоцирует ультрафиолет или ионизирующее излучение. В зоне риска:

Хорошая новость в том, что базальноклеточный рак — относительно неопасное заболевание. Он метастазирует менее чем в 0,1% случаев, очень медленно развивается и легко лечится хирургическими или лучевыми методами.

Плоскоклеточный рак

Чаще всего эта разновидная немеланомного рака возникает под воздействием химических канцерогенов, а также в местах химически и термических травм (например, ожогов).

Особенность плоскоклеточатого рака в том, что ему предшествует болезнь Боуэна и актинический кератоз (доброкачественное образование кожи). В группе риска люди с генетическими заболеваниями — альбинизм и пигментная ксеродермия.

Плоскоклеточный рак обычно агрессивнее базалиомы, но он тоже очень редко даёт метастазы. Если обнаружить болезнь на ранней стадии, излечить её довольно легко, отметил врач. Мировая статистика показывает, что из 100 пациентов, которые пролечились от плоскоклеточного рака кожи, заболевание возвращается лишь у 2–5 человек.

Профилактика немеланомного рака

Врачи советует придерживаться следующих правил, чтобы не допустить возникновение плоскоклеточатого рака или базалиомы: