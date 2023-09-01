Терапевт Кондрахин рассказал, какие болезни вызывают боль в руках у людей после 50 лет
Причиной болей в руках у людей после 50 лет может стать развитие ревматоидного артрита, подагры или контрактура Дюпюитрена. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
По его словам, с возрастом любая часть нашего организма может быть подвержена патологическим изменениям. Однако в большей степени страдают руки.
— Существуют различные заболевания, которые возникают из-за частого воздействия на руки человека. Мы ежедневно выполняем ими огромное количество действий. Но в большинстве случаев поражение рук в пожилом возрасте происходит из-за развития аутоиммунных заболеваний, — сказал он.
Терапевт отметил, что самое распространенное аутоиммунное заболевание рук — ревматоидный артрит.
— Эта болезнь поражает мелкие суставы рук, возникают утренняя скованность, боль и припухлость в пальцах, — рассказал Кондрахин.
Помимо этого, у людей после 50 лет может возникнуть контрактура Дюпюитрена, предупредил специалист.
— Это очень сложное заболевание, потому что сухожилия запутываются, происходит их напряжение и пальцы выпрямляются и сгибаются только в определенном положении. У человека резко ограничивается движение руками, — сказал собеседник «ВМ».
Контрактура Дюпюитрена чаще встречается у мужчин, сообщил эксперт.
Также у людей после 50 лет часто развивается подагра, но это заболевание лечится. А чтобы его предотвратить, важно периодически проверять уровень мочевой кислоты в крови, напомнил терапевт.
Эксперт отметил, что для профилактики болезней рук в пожилом возрасте необходимо:
- снизить нагрузку;
- не обжигать;
- не отмораживать;
- сократить работу за компьютером;
- делать физические упражнения для расслабления.
Эксперт заверил, что лечение болезней рук всегда подбирается индивидуально.
— В основном это физиотерапия и прием лекарственных препаратов, — сказал он.
В некоторых случаях симптомы этих заболеваний не проходят даже после длительного лечения Руки нужно беречь с молодости, предупредил Кондрахин.
Также, если вы травмировали руку, нужно сразу обращаться за медицинской помощью к специалистам и вовремя начать лечение. Это позволит сохранить здоровье рук на долгие годы, подытожил собеседник «ВМ».
Андрей Кондрахин рассказал «ВМ», как восполнить дефицит кальция женщинам после 50 лет. По его словам, после 40–45 лет организм женщины начинает хуже удерживать кальций и теряет его из-за снижения уровня эстрогенов. Важно включить в рацион молочные продукты или скорлупу яйца. Терапевт предупредил, что если уровень кальция находится на критически минимальной отметке, включение в рацион данных продуктов не поможет. Тогда нужно подключать специальные препараты, которые выписывает врач.