Какие болезни вызывают боль в руках у людей после 50 лет

Причиной болей в руках у людей после 50 лет может стать развитие ревматоидного артрита, подагры или контрактура Дюпюитрена. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

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По его словам, с возрастом любая часть нашего организма может быть подвержена патологическим изменениям. Однако в большей степени страдают руки.

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— Существуют различные заболевания, которые возникают из-за частого воздействия на руки человека. Мы ежедневно выполняем ими огромное количество действий. Но в большинстве случаев поражение рук в пожилом возрасте происходит из-за развития аутоиммунных заболеваний, — сказал он.

Терапевт отметил, что самое распространенное аутоиммунное заболевание рук — ревматоидный артрит.

— Эта болезнь поражает мелкие суставы рук, возникают утренняя скованность, боль и припухлость в пальцах, — рассказал Кондрахин.

Помимо этого, у людей после 50 лет может возникнуть контрактура Дюпюитрена, предупредил специалист.

— Это очень сложное заболевание, потому что сухожилия запутываются, происходит их напряжение и пальцы выпрямляются и сгибаются только в определенном положении. У человека резко ограничивается движение руками, — сказал собеседник «ВМ».

Контрактура Дюпюитрена чаще встречается у мужчин, сообщил эксперт.

Также у людей после 50 лет часто развивается подагра, но это заболевание лечится. А чтобы его предотвратить, важно периодически проверять уровень мочевой кислоты в крови, напомнил терапевт.

Эксперт отметил, что для профилактики болезней рук в пожилом возрасте необходимо:

снизить нагрузку;

не обжигать;

не отмораживать;

сократить работу за компьютером;

делать физические упражнения для расслабления.

Эксперт заверил, что лечение болезней рук всегда подбирается индивидуально.

— В основном это физиотерапия и прием лекарственных препаратов, — сказал он.

В некоторых случаях симптомы этих заболеваний не проходят даже после длительного лечения Руки нужно беречь с молодости, предупредил Кондрахин.

Также, если вы травмировали руку, нужно сразу обращаться за медицинской помощью к специалистам и вовремя начать лечение. Это позволит сохранить здоровье рук на долгие годы, подытожил собеседник «ВМ».