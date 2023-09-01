Отёки на лице могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем

Многим людям знакома так называемая лицевая отёчность, но далеко не все понимают, что подобный симптом может сигнализировать о затянувшихся проблемах со здоровьем.

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Ясность в данный вопрос решила внести врач-педиатр Виолетта Бурдакова. По её словам, отёк на лице, обнаруженный утром, зачастую носит временный характер - он появляется из-за избытка жидкости или употребления солёной пищи.

Однако отёчность, замеченная уже в дневное время, является весомым поводом для обращения к врачу. Подобный вид отёка несёт в себе угрозу развития почечных полезней, сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с печенью. Такие отёки не пропадают с лица сразу же, и именно это должно подтолкнуть наблюдательного человека договориться о проведении обследования организма.