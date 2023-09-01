Врач рассказала, о каких болезнях говорит раздражительность

Постоянная раздражительность может быть признаком заболевания щитовидной железы, нервной системы или скрытой инфекции. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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"Человек становится раздражительным, когда болеет, когда есть какие-то скрытые очаги инфекции. Причем иногда он даже не может понять, что с ним происходит. Но при обследовании мы можем увидеть, допустим, по крови признаки воспалительного процесса", – пояснила эксперт.

Раздражительность часто сопровождает заболевания щитовидной железы. Причем она может быть как при сниженной функции – гипотиреозе, так и при повышенной – гипертиреозе.

Татьяна Романенко – врач-терапевт

Также вспыльчивость может указывать на проблемы с нервной системой. "Есть ряд расстройств нервной системы, которые сопровождаются изменением настроения", – уточнила врач.

Однако чаще всего плохое настроение все же связано с недосыпом, стрессом и нарушением баланса между работой и отдыхом.

"Может быть, человек не выспался или просто устал, может быть, какая-то психоэмоциональная травмирующая ситуация возникла, и организм на это отвечает повышенной раздражительностью", – заключила Романенко.