Можно ли заразиться сифилисом через общие бытовые предметы

Вокруг сифилиса, как и других заболеваний, передающихся половым путем, ходит много слухов.

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В соцсетях и мессенджерах утверждают…

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…что сифилисом можно заразиться в общественных местах, в частности в бане. Или что его можно лечить гомеопатическими средствами. А кроме того, бытует мнение, что сифилис нельзя вылечить полностью.

А что на самом деле?

Сифилис — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией бледная трепонема (Treponema pallidum). Вне организма человека она неустойчива — гибнет при нагревании, высыхании и под действием большинства антисептиков. Более устойчива при низких температурах и во влажной среде. Наиболее благоприятные условия для этой бактерии — температура около 37 °С и низкий уровень кислорода, так что она прекрасно живет в лимфатической жидкости, а с ее током разносится во все органы и ткани. Заражение происходит при попадании возбудителя в организм через поврежденные кожные покровы или слизистые оболочки — причем в большинстве случаев при прямом контакте биологических жидкостей и слизистых здорового и больного человека.

Поэтому основной путь передачи — половой, но также болезнь может передаваться при переливании крови от больного любой формой сифилиса или от матери к ребенку во время беременности. В последнем случае в зависимости от стадии болезни, если ее не лечить, начать лечить поздно или неправильно, в 50–80% случаев она приводит к негативным последствиям для плода (преждевременные роды, недоношенность, гибель и т.п.), отмечают во Всемирной организации здравоохранения.

Если ребенок выживает, то рано или поздно у него развиваются симптомы врожденного сифилиса. В исключительных случаях заразиться можно еще и при теснейшем контакте с вещами, которыми пользовался зараженный человек. Например, если сразу после него воспользоваться тем же носовым платком. В остальном же сифилис не передается при прикосновении к предметам обихода, при плавании в бассейне или занятиях в одном и том же спортзале.

Сифилис поражает кожу, слизистые оболочки, нервную систему, внутренние органы и опорно-двигательный аппарат. При этом он может протекать бессимптомно, или симптомы настолько незначительные, что больные не обращают на них внимание и, как следствие, не лечатся. В результате болезнь может длиться десятилетиями, переходя из стадии в стадию.

"Помимо полового пути передачи, который является основным, возможно заражение через инфицированные предметы — например, влажные поверхности, полотенца, которые еще не высохли. Поэтому оно может облегчаться в банях, саунах, но не в тех местах, где высокая температура, а перед входом в горячие помещения, — объяснил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпетического центра, завотделением иммунологии и аллергологии МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Георгий Викулов. — Хотя, конечно, вероятность такой передачи возбудителя сифилиса не высока, и, чтобы заразиться, необходимо наличие поврежденной кожи или слизистых оболочек, которые и проконтактируют с источником инфицирования, бактерии на котором еще не погибли. Основным источником заражения сифилисом являются люди с ранними формами заболевания, как правило, до двух лет, практикующие незащищенные половые контакты".

Лечат сифилис не гомеопатическими средствами и методами народной медицины, а исключительно эффективными против бледной трепонемы антибиотиками. Они же позволяют предотвратить и врожденный сифилис. Заболевание в настоящий момент полностью излечимо. Но при этом иммунитета против возбудителя у человека не вырабатывается, так что заразиться можно вновь.

"Вообще сифилис — это заболевание, которое вылечивается полностью, человек может полностью выздороветь, однако возможно как повторное заражение, так и реактивация не полностью пролеченного заболевания. Однозначно гомеопатическими и народными средствами оно не лечится. Как любое инфекционное заболевание сифилис требует специфического этиотропного (направленного на устранение причины заболевания — прим. ТАСС) лечения. Даже продвинутые врачи-гомеопаты в случае, например, пневмонии, тяжелого гриппа, ковида с развитием пневмонии уже не настаивают на своем лечении и соглашаются с необходимостью приема антибактериальной и противовирусной терапии. Встречаются случаи фанатичного отношения к альтернативной медицине, с отрицанием классических подходов в терапии. Но понятие доказательной медицины не просто так было введено в клиническую практику врачей, и во всем мире существуют определенные требования к надежным и проверенным методам диагностики, лечения, профилактики и реабилитации, которые используются врачами. Соответственно, все эти методы должны проходить через призму доказательной медицины. Если они не соответствуют требованиям доказательной медицины, то не включены в клинические рекомендации и не могут рекомендоваться врачами как проверенные эффективные и безопасные методы. Названные методы лечения [гомеопатия и народные методы] не соответствуют требованиям доказательной медицины и грамотными врачами не рекомендуются и не используются ни в России, ни в мире. В целом, необходимо понимать, что сифилис склонен к рецидивам и повторным случаям заражения".

В нынешнем столетии в России наблюдается снижение заболеваемости сифилисом. Если в 2000 году число выявленных в стране случаев составляло 239,4 тыс., то в 2022 году — уже 27,8 тыс.

Что в сухом остатке?

Поскольку чаще всего сифилисом заражаются при половых контактах, основной путь его профилактики — это безопасное половое поведение, в том числе правильное использование презервативов. Сама бактерия, вызывающая болезнь, неустойчива вне тела человека и чувствительна к среде, богатой кислородом, так что для заражения необходимы тесные контакты с биологическими жидкостями и слизистыми больного.