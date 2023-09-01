Многоликая деменция. Чем опасны разные виды этой болезни
Невролог Бехер: проявления деменции будут зависеть от её вида. При деменции человек медленно теряет личность. Какие-то когнитивные функции утрачиваются почти сразу, другие — спустя годы. Зависит это от вида заболевания. Признаки разных видов деменции перечислила врач-невролог, завотделением специализированной помощи клинико-диагностического центра НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского» Мария Бехер.
5 видов деменции и их особенности
Деменция делится на виды в зависимости от того, какие структуры мозга она поражает. Всего различают 5 видов деменции:
Корковая. При ней происходит дегенерация коры головного мозга. Проявляется снижением памяти, поведенческими нарушениями, расстройством речи.
У корковой деменции есть две разновидности:
- деменция альцгеймеровского типа, кода больше страдают большие полушария головного мозга. У таких пациентов в первую очередь наблюдаются расстройства высших корковых функций: тотальное слабоумие, нарушение памяти, расстройства речи, праксиса (координированное, сознательное произвольное движение);
- лобно-височная деменция — нейродегенеративный процесс одновременно в лобных и височных долях головного мозга. Для него свойственно прогрессирующее слабоумие, эмоционально-волевые нарушения, изменение поведения, нарушения речи.
Подкорковая. В этом случае страдают подкорковые структуры головного мозга. Её особенность — двигательные нарушения. Нарушения памяти, речи и интеллекта куда менее выражены.
Смешанная (корково-подкорковая). У таких больных происходит всё сразу: изменение личностной сферы, двигательные и когнитивные расстройства.
Мультифокальная. Она характеризуется множественными нейродегенерациями в различных отделах центральной нервной системы.
Сенильная. Её ещё называют деменция престарелых людей или старческий маразм. У неё также есть разновидности:
- сосудистая (связана с хронической нехваткой питания головного мозга, нарушением его кровообращения);
- альцгеймеровская (связана с разрушением нейрональных связей в головном мозге);
- смешанная.
Как ставят диагноз «деменция»
Подобрать адекватную индивидуальную терапию пациенту с деменцией можно только после правильной постановки диагноза, отметила Бехер в разговоре с «Аргументами и фактами». Для этого проводят:
- когнитивные тесты;
- МРТ/КТ головного мозга;
- ультразвуковое обследование сосудов, несущих кровь в головной мозг;
- ЭЭГ и другие процедуры.
Правильно подобранное лечение помогает затормозить разрушительные процессы и дольше сохранять ясность ума и помнить всё, заключила невролог.
Признаки деменции: 5 самых очевидных
Забывчивость прогрессирует с возрастом почти у всех. Но если пожилой человек забыл, куда положил очки или часы, — это нормально.
Совсем другое дело, если налицо когнитивное расстройство с прогрессирующей потерей знаний, умений и навыков.
Отличить деменцию можно по нескольким признакам, рассказал психиатр-нарколог, психотерапевт Александр Поликарпов:
- проблемы с кратковременной памятью (человек может забыть, что вчера встречался с друзьями, с которыми давно не виделся);
- человек начинает регулярно путать имена и названия;
- трудности с ориентацией во времени и (или) в пространстве;
- пропажа привычных навыков;
- агрессивное поведение или беспричинная тревога.