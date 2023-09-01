Многоликая деменция. Чем опасны разные виды этой болезни

Невролог Бехер: проявления деменции будут зависеть от её вида. При деменции человек медленно теряет личность. Какие-то когнитивные функции утрачиваются почти сразу, другие — спустя годы. Зависит это от вида заболевания. Признаки разных видов деменции перечислила врач-невролог, завотделением специализированной помощи клинико-диагностического центра НКЦ № 2 ФГБНУ «РНЦХ им. академ. Б. В. Петровского» Мария Бехер.

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5 видов деменции и их особенности

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Деменция делится на виды в зависимости от того, какие структуры мозга она поражает. Всего различают 5 видов деменции:

Корковая. При ней происходит дегенерация коры головного мозга. Проявляется снижением памяти, поведенческими нарушениями, расстройством речи.

У корковой деменции есть две разновидности:

деменция альцгеймеровского типа, кода больше страдают большие полушария головного мозга. У таких пациентов в первую очередь наблюдаются расстройства высших корковых функций: тотальное слабоумие, нарушение памяти, расстройства речи, праксиса (координированное, сознательное произвольное движение);

лобно-височная деменция — нейродегенеративный процесс одновременно в лобных и височных долях головного мозга. Для него свойственно прогрессирующее слабоумие, эмоционально-волевые нарушения, изменение поведения, нарушения речи.

Подкорковая. В этом случае страдают подкорковые структуры головного мозга. Её особенность — двигательные нарушения. Нарушения памяти, речи и интеллекта куда менее выражены.

Смешанная (корково-подкорковая). У таких больных происходит всё сразу: изменение личностной сферы, двигательные и когнитивные расстройства.

Мультифокальная. Она характеризуется множественными нейродегенерациями в различных отделах центральной нервной системы.

Сенильная. Её ещё называют деменция престарелых людей или старческий маразм. У неё также есть разновидности:

сосудистая (связана с хронической нехваткой питания головного мозга, нарушением его кровообращения);

альцгеймеровская (связана с разрушением нейрональных связей в головном мозге);

смешанная.

Как ставят диагноз «деменция»

Подобрать адекватную индивидуальную терапию пациенту с деменцией можно только после правильной постановки диагноза, отметила Бехер в разговоре с «Аргументами и фактами». Для этого проводят:

когнитивные тесты;

МРТ/КТ головного мозга;

ультразвуковое обследование сосудов, несущих кровь в головной мозг;

ЭЭГ и другие процедуры.

Правильно подобранное лечение помогает затормозить разрушительные процессы и дольше сохранять ясность ума и помнить всё, заключила невролог.

Признаки деменции: 5 самых очевидных

Забывчивость прогрессирует с возрастом почти у всех. Но если пожилой человек забыл, куда положил очки или часы, — это нормально.

Совсем другое дело, если налицо когнитивное расстройство с прогрессирующей потерей знаний, умений и навыков.

Отличить деменцию можно по нескольким признакам, рассказал психиатр-нарколог, психотерапевт Александр Поликарпов: