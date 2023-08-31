Что такое демодекоз и чем он опасен

Врач Гусев: через полотенце есть риск заразиться демодекозом. Недуг вызывает угревой клещ, который паразитирует на коже лица, в волосяных фолликулах и сальных железах. Особенно он любит кожу век. Поэтому у больного внезапно может появиться зуд в этой области, а также чешуйки у корней ресниц.

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Как ещё проявляется демодекоз, чем он опасен и как его лечить — рассказал офтальмохирург сети «Поликлиника.ру» Юрий Гусев.

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Как заражаются демодекозом

Клещ рода Демодекс (Demodex), он же угревой клещ — на самом деле не такое уж и страшное существо. В отличие от обычных, знакомых нам клещей, этот обитает под кожей. Вообще он входит в микрофлору человека и имеется практически у каждого. Не играет роли ни пол, ни возраст носителя, отметил Гусев.

По словам врача, обычно клещ вызывает заболевание демодекоз в том случае, если у человека ослаблен иммунитет. Иногда при нём могут возникать аллергические реакции. Важная особенность недуга в том, что он заразен, передаётся от человека к человеку.

«В некоторых случаях заражение может происходить через предметы обихода (постельное бельё, полотенца)», — отметил медик.

Симптомы демодекоза

Из-за того, что угревой клещ селится главным образом под кожей век, в этой области начинает сильно чесаться. Среди других симптомов выделяют:

усталость глаз; слипание ресниц — из-за воспаления на них появляется тонкая плёнка;

появление небольших чешуек возле корней ресниц;

выпадение ресниц — клещ выедает волосяные фолликулы;

воспаление и покраснение век.

И это лишь глазная форма демодекоза. Бывает ещё кожная, и она проявляется главным образом через появление угрей и красных пятен на лице — собственно, поэтому клеща и называют угревым.

Лечение демодекоза

Лечение демодекоза должен назначать специалист и проводить его под строгим наблюдением. Кожная форма болезни диагностируется обычно врачом-дерматологом, а глазная — офтальмологом.

Лечат заболевание в среднем от 2 до 3 месяцев. В большинстве случаев используют препараты местного действия, нанося их на поражённые участки кожи. Но это обычная схема лечения. В некоторых случаях, отметил Гусев, пациенту назначают иммуностимулирующие препараты для поднятия общего иммунитета.

«В особо тяжёлых случаях, когда наблюдаются тяжёлые поражения кожи и глаз с сопутствующей инфекцией, врач может назначить лечение антибактериальными препаратами», — добавил специалист.

Если не лечить демодекоз, то болезнь может дать осложнения . Клещ проникнет в глубокие слои кожи и вызовет воспаление. Кожа потеряет эластичность, станет грубой, появится пигментация. Вот чем ещё грозит развитие недуга:

искажение черт лица;

хронический конъюнктивит;

блефарит (двустороннее воспаление краёв век).

Профилактика демодекоза

Главное в защите от демодекоза — это соблюдение правил гигиены, поддержание иммунитета в норме и уход за кожей лица. Вот какие советы дают в клинике «Инвитро»:

Не используйте крема с гормональными компонентами, если их вам не назначал врач. Если в семье у кого-то демодекоз, не пользуйтесь его полотенцем и постельным бельём. Обзаведитесь своей, личной кистью для макияжа и не используйте чужие. Очищайте её регулярно.