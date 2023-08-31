Сомнолог: бессонница после 40 лет может говорить о нарушении психики

Сомнолог Полуэктов: Бессонница после 40 лет может говорить о нарушении психики
Развитие бессонницы после 40 лет может свидетельствовать о развитие ряда психических заболеваний, среди которых депрессия или повышенная тревожность. Об этом рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов
— Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном, — сказал он.
По словам сомнолога, взрослые люди спать по 7-9 часов. А люди старше 60 лет — от 7 до 8 часов. Если этот режим нарушается, то необходимо проводить диагностику со специалистом. Человеку, который стал страдать от бессонницы, может быть нужна помощь психиатра.
— Если мы видим, что нарушение сна возникло на фоне психического заболевания — депрессии или тревожного расстройства — то нужно лечить и депрессию, и тревогу, и нарушение сна, — подчеркнул Полуэктов.
Бессонница может дать толчок для развития более серьезных проблем с организмом, включая когнитивные нарушения. Также сомнолог обратил внимание, что иногда людям может казаться, что их сон не приносит нужного отдыха, что они не высыпаются, хотя спят достаточно. Это проявление общего расстройства нервной системы, которое может возникать с возрастом, о чем Полуэктов рассказал в интервью радио Sputnik.