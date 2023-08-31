Сомнолог: бессонница после 40 лет может говорить о нарушении психики

Развитие бессонницы после 40 лет может свидетельствовать о развитие ряда психических заболеваний, среди которых депрессия или повышенная тревожность. Об этом рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов

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— Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном, — сказал он.

По словам сомнолога, взрослые люди спать по 7-9 часов. А люди старше 60 лет — от 7 до 8 часов. Если этот режим нарушается, то необходимо проводить диагностику со специалистом. Человеку, который стал страдать от бессонницы, может быть нужна помощь психиатра.

— Если мы видим, что нарушение сна возникло на фоне психического заболевания — депрессии или тревожного расстройства — то нужно лечить и депрессию, и тревогу, и нарушение сна, — подчеркнул Полуэктов.