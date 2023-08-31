Врач назвал причины, почему по ночам возникает синдром беспокойных ног
Ночью некоторым людям могут мешать заснуть неприятные ощущения в ногах. О причинах их появления "Москве 24" рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Если мы говорим про дискомфорт или так называемый синдром беспокойных ног, это все-таки, как правило, связано с дефицитом железа. Поэтому если люди жалуются, что крутит ноги и они не находят себе покоя, прежде всего, стоит проверить именно его", - пояснил эксперт.
Помимо этого, по словам врача, людей могут беспокоить судороги в нижних конечностях, которые возникают из-за дефицита магния. Хухрев уточнил, что магний необходим организму, потому что он, в том числе, принимает участие в передаче нервных импульсов и функционировании мышц.
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