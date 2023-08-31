Почему по ночам возникает синдром беспокойных ног

"Если мы говорим про дискомфорт или так называемый синдром беспокойных ног, это все-таки, как правило, связано с дефицитом железа. Поэтому если люди жалуются, что крутит ноги и они не находят себе покоя, прежде всего, стоит проверить именно его", - пояснил эксперт.