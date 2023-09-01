Холецистит: симптомы, причины, лечение

Холецистит – воспаление желчного пузыря. Желчный пузырь — это небольшой орган грушевидной формы, расположенный в правой части живота, под печенью. Желчный пузырь содержит пищеварительную жидкость (желчь), которая попадает в тонкую кишку.

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В большинстве случаев камни в желчном пузыре, блокирующие канал, выходящий из желчного пузыря, вызывают холецистит. Это приводит к накоплению желчи, что может вызвать воспаление.

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Если не лечить холецистит, он может привести к тяжелым, иногда опасным для жизни осложнениям, таким как разрыв желчного пузыря.

Симптомы

Симптомами холецистита могут быть:

Сильная боль в правом верхнем углу или в центре живота.

Боль, которая распространяется на правое плечо или спину.

Болезненность в области живота при прикосновениях

Тошнота

Рвота

Высокая температура

Симптомы холецистита часто возникают после еды, особенно жирной.

Причины

Воспаление желчного пузыря может быть вызвано:

Желчные камни. Чаще всего холецистит является результатом образования твердых частиц в желчном пузыре (камней). Желчные камни могут блокировать трубку (пузырный проток), по которой течет желчь, когда она покидает желчный пузырь. Желчь накапливается в желчном пузыре, вызывая воспаление.

Опухоль. Опухоль может препятствовать правильному оттоку желчи из желчного пузыря. Это вызывает накопление желчи, что может привести к холециститу.

Закупорка желчных протоков. Камни или сгущенная желчь и мельчайшие частицы (осадок) могут блокировать желчные протоки и приводить к холециститу. Перегибы или рубцевание желчных протоков также могут вызвать закупорку.

Инфекционное заболевание. СПИД и некоторые вирусные инфекции могут вызвать воспаление желчного пузыря.

Тяжелая болезнь. Очень тяжелое заболевание может привести к повреждению кровеносных сосудов и уменьшению притока крови к желчному пузырю, что приводит к холециститу.

Лечение

Лечение холецистита обычно включает пребывание в больнице для контроля воспаления в желчном пузыре. Иногда требуется хирургическое вмешательство.

Лечение может включать:

Пост. Поначалу вам могут запретить есть и пить, чтобы снять стресс с воспаленного желчного пузыря. Жидкость будет поступать через вену на руке. Такое лечение помогает предотвратить обезвоживание.

Антибиотики для борьбы с инфекцией. Если у вас инфицирован желчный пузырь, ваш врач, скорее всего, порекомендует антибиотики.

Обезболивающие препараты. Они могут помочь контролировать боль до тех пор, пока воспаление в желчном пузыре не утихнет.

Процедура удаления камней. Вам может быть назначена процедура, называемая эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографией (ЭРХПГ). Во время этой процедуры, в которой используется краситель для выделения желчных протоков, можно использовать инструменты для удаления камней, блокирующих желчные протоки или пузырный проток.

Дренаж желчного пузыря. В некоторых случаях, например, когда операция по удалению желчного пузыря невозможна, для удаления инфекции можно выполнить дренирование желчного пузыря (холецистостомию). Дренаж проводится через кожу на животе (чрескожный) или путем введения эндоскопа через рот (эндоскопический).

Симптомы чаще всего уменьшаются через 2–3 дня. Однако воспаление желчного пузыря часто возникает снова. Многим людям с холециститом в конечном итоге требуется операция по удалению желчного пузыря.

Операция по удалению желчного пузыря

Процедура удаления желчного пузыря называется холецистэктомией. Обычно это минимально инвазивная процедура, включающая несколько крошечных разрезов (разрезов) в брюшной полости (лапароскопическая холецистэктомия). Открытая процедура, при которой делается длинный разрез брюшной полости, требуется редко.