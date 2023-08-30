Наши любимые четвероногие приносят людям, как правило, только радость и пользу. Те же котейки — прекрасные сожители и компаньоны по жизни, которые всегда могут поднять хозяину настроение. Но иногда эти прекрасные создания могут оказаться переносчиками весьма неприятных заболеваний.

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О том, какие болезни можно подхватить от кошек, рассказала терапевт, семейный врач Алина Красикова.

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Какие болезни можно подхватить от кошек: 5 самых заразных

Многие кошки любят носиться по улице в погоне за всякими мелкими зверьками, чтобы потом с гордостью притащить их хозяину. Это хорошо знают дачники и люди, живущие в частных домах.

Если пойманная дичь была заражена паразитом Toxoplasma gondii, то кошка становится переносчиком токсоплазмоза. И может заразить им человека, если тот вступит в контакт с котом или его экскрементами. Особую опасность токсоплазмоз представляет для беременных: инфекция может навредить плоду.

А от непастеризованной молочки или сыра кошка может заразиться кардио-листериозом и потом «подарить» переносящую заболевание бактерию человеку. Вызвать она может острую инфекцию, которая особенно больно бьёт по здоровью людей с ослабленной иммунной системой.

Также через кошек может распространяться клещевой энцефалит. Ничего не подозревающее животное может просто притащить на себе в дом клеща. А энцефалит, если помните, может очень плохо сказаться на состоянии центральной нервной системы (ЦНС).

Ещё коты могут быть носителями протозойных паразитов, вызывающих кокцидиоз. Этой инфекцией человек может заразиться через предметы или вступив в контакт с заражённой почвой. Кокцидиоз провоцирует расстройства ЖКТ и ослабляет иммунку.

Наконец, кошки могут заразить хозяина кишечными паразитами, в том числе и всем известными глистами. Не помыли руки после того, как погладили кису или убрали за ней какашки? Поздравляем, возможно, у вас внутри уже вылупляются гельминты.

Как избежать заражения инфекциями от кошек

регулярно мойте руки, посуду и поверхности; не кормите кошку с общей тарелки; соблюдайте гигиенические нормы при уходе за животным и при чистке лотка.

Всё это здорово снижает риск хоть что-то подхватить от вашего четвероногого любимца.

Почему коты едят кактус

Кстати, имейте в виду , что котиков нужно кормить сбалансированно и вкусно. А если их часто пичкать сухим кормом, они могут начать объедать комнатные растения в поисках витаминов и клетчатки, которых им будет не хватать. Даже кактусы могут пострадать, потому что сочные и зелёные.