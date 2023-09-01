Эксперт объяснил, как не подхватить энтеровирус

С приходом осени обостряется ситуация по заболеваемости вирусными инфекциями. Эксперт рассказала, как помочь организму противостоять энтеровирусам.

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Многим знакомы симптомы энтеровируса – это диарея, ангина и конъюнктивит, которые сопровождаются высокой температурой и появлением сыпи. Но наиболее опасными являются тяжелые клинические проявления, которые способствуют развитию энтеровирусного менингита, энцефалита, поперечного миелита, герпангины и энтеровирусной экзантемы.

Чаще всего болеют энтеровирусом дети от 3 до 10 лет. Эксперт отмечает, что это заболевание должно подтверждаться лабораторно. Вирус определяется через анализ кала, мазок из носоглотки или через пробу спинномозговой жидкости – в тяжелых случаях течения болезни.

Эксперт обращает внимание, что вспышки энтеровирусных заболеваний чаще всего фиксируются в летний и осенний периоды.

Чтобы оградить себе от этой напасти, нужно соблюдать ряд профилактических мер, пишет Тульская служба новостей.

Известно, что инфекция передается тремя способами: воздушно-капельным путем, контактно-бытовым и через продукты питания, поэтому основной способ защиты - это тщательное мытье рук перед едой и фруктов и овощей - перед употреблением.

Кроме того, эксперт рекомендует пить только кипяченую или бутилированную воду. В летний период для купания нужно выбирать только те места, купание в которых разрешено – там регулярно проводится контроль воды на патогенную микрофлору.

Кроме того, нужно следить за тем, чтобы дети не глотали воду при нырянии и мыли руки перед едой после купания.