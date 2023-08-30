Ждать ли осенью нового всплеска заболеваний ковидом

На фоне появления новых вариантов ковида осенью можно ожидать небольшого всплеска заболеваний CoViD-19. Специалисты указывают, что в сентябре и октябре температура и влажность воздуха наиболее благоприятны для распространения вирусов. Как заявила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, ковид пока нельзя назвать обычной сезонной инфекцией. По её словам, прошло слишком мало времени с того момента, как это заболевание появилось в мире. Но в перспективе, скорее всего, CoViD-19 перейдёт в разряд привычных ОРВИ и останется с человечеством навсегда, отметила специалист. Ранее оперштаб по контролю за эпидстуацией в стране сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в РФ на 20% за последнюю неделю. Рост зафиксирован в 46 российских регионах.