Сколиоз: симптомы, причины, лечение

Скорее всего, еще со школы вы слышали о таком заболевании спины, как сколиоз. У многих он развивается в детском возрасте, кто-то приобретает его позже, а некоторые борются с ним всю жизнь. "Рамблер" расскажет о симптомах, причинах и лечении сколиоза.

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Сколиоз – это боковое искривление позвоночника, которое чаще всего диагностируется у подростков. Хотя сколиоз может возникнуть у людей с такими заболеваниями, как церебральный паралич и мышечная дистрофия, причина большинства детских сколиозов неизвестна.

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В большинстве случаев сколиоз протекает в легкой форме, но некоторые искривления ухудшаются по мере роста детей. Тяжелый сколиоз может привести к инвалидности. Особенно серьезное искривление позвоночника может уменьшить пространство в грудной клетке, затрудняя правильное функционирование легких.

За детьми с легкой степенью сколиоза тщательно наблюдают, обычно с помощью рентгена, чтобы увидеть, не ухудшается ли искривление. Во многих случаях лечение не требуется. Некоторым детям может потребоваться ношение корсета, чтобы предотвратить усугубление искривления. Другим может потребоваться операция, чтобы выпрямить более серьезные изгибы.

Симптомы

Симптомами сколиоза могут быть:

Неровные плечи

Одна лопатка кажется более выступающей, чем другая

Неровная талия

Одно бедро выше другого

Одна сторона грудной клетки выступает вперед

Выступ на одной стороне спины при наклоне вперед

В большинстве случаев сколиоза позвоночник не только изгибается из стороны в сторону, но и вращается или скручивается. Это приводит к тому, что ребра или мышцы на одной стороне тела выступают дальше, чем на другой стороне.

Причины

Пока неизвестно, что вызывает наиболее распространенный тип сколиоза, хотя, по-видимому, он связан с наследственными факторами, поскольку заболевание иногда передается по наследству. Менее распространенные типы сколиоза могут быть вызваны разными факторами:

Определенные нервно-мышечные состояния, такие как церебральный паралич или мышечная дистрофия

Врожденные дефекты, влияющие на развитие костей позвоночника

Предыдущая операция на грудной стенке в детстве

Травмы или инфекции позвоночника

Нарушения в работе спинного мозга

Лечение сколиоза

Лечение сколиоза зависит от вашего возраста, степени тяжести искривления и вероятности ухудшения состояния со временем.

Многим людям не потребуется какое-либо лечение, и лишь небольшому числу людей потребуется операция на позвоночнике.

Младенцы и дети ясельного возраста могут не нуждаться в лечении, поскольку со временем ситуация может улучшиться. На спину можно надеть гипсовую повязку или пластиковую скобу, чтобы искривление не ухудшалось по мере роста.

Дети старшего возраста могут носить корсет для спины, чтобы предотвратить ухудшение искривления до тех пор, пока они не перестанут расти. Иногда может потребоваться хирургическое вмешательство, чтобы контролировать рост позвоночника, пока не будет сделана операция по его выпрямлению, когда он перестанет расти.

Взрослым может потребоваться лечение для облегчения боли, например, обезболивающие, спинальные инъекции и, в очень редких случаях, хирургическое вмешательство.

Неясно, помогают ли упражнения для спины улучшить сколиоз, но общие упражнения полезны для общего состояния здоровья, и их не следует избегать, если это не рекомендовано врачом.