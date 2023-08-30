Врач назвала опасность лечения простуды народным методом

Лечение простуды популярным народным методом лишь ухудшит состояние больного, предупредила психиатр-нарколог Марина Калюжная. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам врача, бытует ошибочное мнение, что алкоголь способен лечить многие болезни. На самом деле это одно из самых опасных для организма веществ. Спиртные напитки пагубно влияют практически на все органы, предупредила Калюжная.

Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что алкоголь не замедляет размножение вирусов и патогенной микрофлоры. Наоборот, он уничтожает живые клетки.

При простуде алкоголь дополнительно раздражает воспаленные слизистые оболочки и усиливает их отек. Это в свою очередь затягивает течение воспалительного процесса.

Например, если при гриппе выпить коньяк или пиво, то они подействуют как мочегонные средства. В результате ускорится обезвоживание организма и пересыхание слизистой, говорит Калюжная. Такая среда является благоприятной для активного размножения бактерий. В результате болезнь может затянуться.

Врач отметила, что спиртное особенно вредно при гриппе, который часто проходит с высокой температурой. Вирус вызывает выброс токсинов, а употребление алкоголя усиливает этот процесс.