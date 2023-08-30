3 разновидности вреда альтернативной медицины

Предвестник новой эры в здравоохранении С 17 по 18 августа в Индии проходил первый Всемирный саммит по альтернативной медицине, о котором объявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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На мероприятии поднимался в том числе вопрос об эффективности акупунктуры (иглоукалывания) и внедрения этой практики в здравоохранение.

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В 2003 году ВОЗ уже пыталась посодействовать принятию иглоукалывания в медицинском сообществе — составила список заболеваний, при лечении которых, согласно исследованиям и клиническим тестам, акупунктура показала положительный результат.

С сайта организации список в итоге был удален, так как работа была негативно принята учеными, которые раскритиковали ее за предвзятость.

В последние годы ВОЗ возобновила работу по продвижению альтернативных практик. В организации уверены, что обсуждение потенциала научно подтвержденных способов применения альтернативных методов лечения поможет улучшить медицину во всем мире.

Как сообщили "Газете.Ru" в ВОЗ, альтернативные методы медицины применяются во многих регионах мира, особенно в там, где она играет важную роль в культуре и экономике. А в отдаленных и сельских районах она часто может быть единственным доступным средством лечения, поэтому важно пересмотреть отношение к ней.

"ВОЗ крайне важно, чтобы страны прибегали к использованию только доказанных практик для обеспечения безопасного, эффективного и качественного медицинского обслуживания. В эпоху обострения проблем здравоохранения альтернативная медицина, опирающаяся на убедительные доказательства, может стать предвестником новой эры в глобальном здравоохранении", - отметили в организации.

Там также подчеркнули, что необходимо создать новую доказательную базу для альтернативных методов лечения.

На саммите в Индии никакого финального документа публично принято не было, однако это может произойти в ближайшем будущем. ВОЗ намерена помочь в проведении показательных исследований эффективности альтернативных методов, в том числе акупунктуры.

Как работает акупунктура

По поводу эффективности акупунктуры существуют разные мнения. Многие специалисты подчеркивают, что с ее помощью можно лечить разные заболевания. Например, она снимает боль при мигренях, помогает бороться с болезнью Альцгеймера, аутизмом, депрессией и некоторыми зависимостями.

Техник иглоукалывания сегодня множество. Согласно акупунктуре, у человека на теле есть около 700 биологически активных точек. Причину любой болезни китайские иглорефлексотерапевты видят в нарушении потока жизненной энергии "ци". Воздействие на биологически активные точки иглами помогает восстановить движение "ци" и, следовательно, вылечить пациента. Процедуры проводят курсами до десяти сеансов.

"В восточной медицине эффективность акупунктуры основана на теории о меридианах — каналах, по которым течет энергия. В них могут возникать блоки, интенсивность тока энергии может снижаться или излишне повышаться, например, из-за травм или при острых и хронических заболеваниях внутренних органов", - заявила рефлексотерапевт Европейского медицинского центра Мария Кареева.

Что лечить иглоукалыванием?

По ее словам, успех процедуры зависит от заболевания, его тяжести и чувствительности пациента к данному методу лечения. Так, акупунктура при тяжелых хронических заболеваниях может облегчить состояние пациента. Иглорефлексотерапия в комплексе с другими методиками помогает справляться с миофасциальными болями (сопровождают неврологические нарушения, при которых происходит непроизвольное сокращение мышц), корешковыми синдромами (развиваются при патологии корешков спинного мозга) и заболеваниями периферических нервов.

"В моей практике был случай, когда акупунктура в комплексе с массажем помогла пациенту с болезнью Паркинсона снизить мышечный тонус, характерный для этого заболевания. В любом случае наибольшая эффективность достигается при использовании комбинированного подхода. Нельзя пройти несколько сеансов акупунктуры и избавиться от депрессии: необходима помощь психотерапевта или психиатра. В научной литературе по иглорефлексотерапии отмечается, что акупунктура эффективна при лечении заболеваний без глубоких анатомических повреждений. В противном случае лечение должно быть направлено на облегчение симптомов", - объяснила рефлексотерапевт.

Кареева добавила, что в ее практике акупунктура в комплексе с другими методиками показала эффективность при гинекологических и урологических заболеваниях, в том числе связанных с нарушениями репродуктивной функции.

"Однозначно ответить на вопрос, почему иглорефлексотерапия работает, невозможно. Существует большое количество разных исследований. Некоторые из них говорят об улучшении микроциркуляции и притока крови в месте укола. Другие — о выделении различных субстанций, которые помогают справляться с болью. Некоторые исследования доказали, что при акупунктуре происходит выброс дофамина и эндорфинов, который помогает бороться с депрессией", - рассказала специалист.

По словам сотрудника биологического факультета и преподавателя факультета психологии МГУ им. Ломоносова Егора Лобусова, который несколько лет проводил полевые исследования методов китайской медицины и систем саморегуляции в КНР, иглоукалывание показывает наибольшую эффективность при лечении болей опорно-двигательного аппарата, заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и дыхательной системы.

"Такой эффект демонстрируют многие метаисследования (объединение результатов нескольких исследований методами статистики). Но именно в этих трех системах организма (опорно-двигательного аппарат, ЖКТ и дыхательная система) плацебо-эффект наиболее силен. О каком-то едином механизме работы иглоукалывания говорить трудно, — тут и воздействие на соединительную ткань, и рефлекторная стимуляция, и мощное психологическое воздействие. В традиционных текстах большое значение придается не только месту укола, но и технике манипуляций на игле, связанных с воздействием на соединительную ткань", - сообщил эксперт "Газете.Ru".

Лобусов сам практикует иглорефлексотерапию, но считает ее плацебо. При этом он не сомневается в том, что метод работает.

Самовнушение и эффект плацебо

Другие специалисты уверены, что эффективность акупунктуры не доказана, а исследования, которые ее подтвердили, не показательны.

"Было довольно много исследований иглоукалывания, но далеко не во всех из них использовался правильный контроль. Для исключения эффекта плацебо при проверке акупунктуры ученые придумали сравнивать классический метод акупунктуры с его неправильной версией, когда иголки вставляются в произвольные места. Или, например, когда используют специальные иголки, которые задвигаются внутрь и лишь имитируют прокалывание кожи. В таких исследованиях "золотого стандарта" акупунктура стабильно показывает отрицательный результат. То есть не важно куда колоть и колоть ли вообще, эффект будет одинаковый", - заявил биолог, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

По его словам, исследования показали, что разницы в результате между настоящим сеансом акупунктуры и плацебо нет. Часто приверженцы иглоукалывания апеллируют к аргументу "мне помогло", но зачастую люди преувеличивают эффективность вмешательств.

"Болезни могут пройти самостоятельно. Если вам стало после какой-то процедуры легче, это не значит, что вам помогла именно она. Именно поэтому медицина отказалась от такого несистематизированного подхода в пользу полноценных клинических исследований", - подчеркнул Панчин.

Зачастую в раздел альтернативной медицины попадают методы, эффективность которых сложно проверить, отметила заведующая лечебно-диагностическим отделением N1 Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова клинического центра Сеченовского Университета, врач-невролог Татьяна Насонова.

"Альтернативная медицина на то и альтернативная, что идет вразрез с доказательной, методы которой были подтверждены научными работами и систематизированы. Проблема в том, что методы иглотерапии сложно проверить. Обычно в рандомизированных контролируемых исследованиях сравнивают эффект от изучаемого препарата и пустышки, которая полностью повторяет первый. Но невозможно создать плацебо-методику, которая точно повторяла бы акупунктуру. Да, можно использовать ненастоящие иглы или колоть их не в те места, но тогда результат будет неточным", - объяснила Насонова.

Она добавила, что ни в одном из стандартов медицинской помощи ни в России, ни в Европе, ни в США иглотерапия не признана как способ лечения с высоким уровнем доказательности. Однако известно, что рефлексотерапия может помогать при различных болевых синдромах, например, при фибромиалгии (заболевании, вызывающем боль в мышцах, связках и сухожилиях), при поражениях лицевого нерва и двигательных нарушениях.

"Но она работает только в комплексе с препаратами и гимнастикой. Также играет роль и самовнушение. Другими словами, иглоукалывание не стоит назначать как монотерапию, или в качестве первой терапии", - пояснила невролог.

Все что касается рассказов о том, что иглоукалывание лечит болезнь Альцгеймера, Паркинсона, аутизм, — это надуманные истории, считает Насонова.

"Зачастую пациенты считают, что альтернативная медицина — это полноценная замена доказательной. В итоге доходит до абсурда, когда пациент отказывается от препаратов от нейродегенеративных заболеваний в пользу иглотерапии. В конце мы получаем не историю об излечении, а человека с сильнейшими когнитивными нарушениями, которых можно было избежать", - подытожила невролог.

От саммита ВОЗ больше вреда, чем пользы?

К решению ВОЗ о внедрении иглотерапии в здравоохранение опрошенные "Газетой.Ru" специалисты отнеслись по-разному. По словам Лобусова, это интересное начинание, которое может помочь доказать эффективность иглоукалывания.

"Есть народная медицина — разрозненные эмпирические методы, есть этническая медицина (китайская, индийская и др.), где эмпирические методы вплетены в традицию. Есть научная медицина, где методы проходят научную апробацию и исследование. Какие-то методы из народной медицины могут попасть в этническую, а потом и в научную. Например, массаж прошел эти три ступени, некоторые лекарственные препараты, скажем, кора крушины или тысячелистник. То же самое может произойти и с иглоукалыванием", - полагает Лобусов.

Такого же мнения придерживается и невролог Насонова. По ее мнению, благодаря подобным обсуждениям ученые смогут создать адекватное плацебо и договориться о методах проверки подобных практик:

"На подобных саммитах обсуждаются "скользкие" вопросы об использовании тех или иных способов в лечении пациентов. Они направлены на то, чтобы развеять какие-либо мифы, или наоборот найти новую информацию. Возможно, лет через 10 я скажу, что была не права и иглоукалывание все же работает. Примеров, когда врачи меняли свое мнение, получив новую информацию, полно".

По словам Панчина, проведение подобного саммита — однозначно плохая идея.

"Любая легитимизация альтернативной медицины создает больше проблем, чем решает. Может это поможет ВОЗ справиться с бюрократическими проблемами: они смогут создать реестры лекарств, методик и профессий. Но это может нанести лишь вред здравоохранению по всему миру: проведение саммита создает флер кажущегося признания альтернативной медицины. За это многие зацепятся и будут говорить, что даже ВОЗ всерьез рассматривает лечение с помощью аюрведы (система индийской альтернативной медицины. - "Газета.Ru"), иглоукалывания или условного наложения рук", - разъяснил биолог.

Он добавил, что ВОЗ признает как факт, что люди обращаются к альтернативной медицине, поэтому не игнорирует это направление:

"Есть поговорка: если не можешь победить, возглавь. Это попытка хоть как-то контролировать и регулировать сомнительную область. То есть они пытаются минимизировать вред от этих практик, и может даже найти что-то рабочее. Но пессимист говорит во мне, что лобби у альтернативной медицины колоссально: существует множество производителей БАДов и целые школы, практикующие на коммерческих основаниях антинаучную медицину. Подобные инициативы могут быть результатом лоббирования интересов таких компаний".

По его словам, у альтернативной медицины три разновидности вреда.

Первое: люди тратят на нее время и деньги, упуская возможность начать вовремя нормальное лечение.

Второе — некоторые виды альтернативной медицины, хоть и не все, наносят прямой вред здоровью.