Чем опасна диабетическая стопа
За последние 100 лет, с тех пор как диабет был признан самой опасной болезнью современности, медицина продвинулась в его лечении, но диабетическая стопа остаётся проблемой. Это тяжелейшее поражение конечностей может привести к диабетической гангрене и ампутации.
О том, можно ли предотвратить такие последствия, а также какие симптомы и лечение есть для диабетической стопы, «Секрету» рассказала врач-эндокринолог «Немецкой семейной клиники» Ольга Овчинникова.
Синдром диабетической стопы (СДС) — это наличие инфекции, язвенного дефекта или деструкции глубоких тканей. Это очень опасное осложнение сахарного диабета, при котором ткани стопы повреждаются и отмирают. Разрушаются мелкие сосуды, нервные окончания, мышцы и даже кости. СДС связан с неврологическими нарушениями или снижением кровотока в артериях ног. Как выглядит диабетическая стопа? Язвенный дефект представляет собой дефект кожного покрова и более глубоких слоёв кожи с присоединением инфекции или без неё.
Ежегодно около 18,6 млн человек во всём мире заболевают диабетической язвой стопы. 80% ампутаций нижних конечностей среди диабетиков связаны с синдромом диабетической стопы.
Диабетическая стопа: симптомы
Синдром диабетической стопы развивается из-за классической триады: ишемия (нарушение кровообращения), нейропатия (потеря чувствительности) и инфекция. Дефицит кровенаполнения в тканях приводит к некрозу и образованию трофических язв. Нервные клетки поражаются из-за метаболических и сосудистых изменений на фоне постоянно высоких уровней глюкозы в крови.
Нарушение кровоснабжения в стопах и снижение чувствительности приводит к травматизации и деформации. Это вызывает перегрузку отдельных участков подошвы с образованием натоптышей и трофических язв.
Любая травма стопы — предпосылка для развития инфекции. Иммунная система пациента с сахарным диабетом не в силах с ней справиться. Но синдром диабетической стопы развивается далеко не у всех пациентов с сахарным диабетом.
Кто находится в зоне риска:
- пациенты с диабетической дистальной полинейропатией нижних конечностей, имеющие клинические проявления;
- люди, имеющие заболевания периферических артерий;
- пациенты с сахарным диабетом, осложнённым хронической болезнью почек;
- курильщики;
- те, кто злоупотребляет алкоголем;
- больные с деформацией стоп любого генеза.
При синдроме диабетической стопы от 50 до 60% язв на ногах становятся инфицированными. Около 20% инфекций средней и тяжёлой степени приводят к ампутации.
Степени и классификация синдрома диабетической стопы
Существует несколько классификаций СДС.
Классифицируют диабетическую стопу по признакам:
- глубина поражения;
- характер поражения;
- степень инфицированности.
Основные методики, по которым классифицируют синдром диабетической стопы:
1. Классификация раневых дефектов по Wagner основана на определении глубины и распространения дефекта мягких тканей. Степень поражения оценивается от 0 до 5, где 0 — это более лёгкое течение заболевания диабетической стопы, а 5 — тяжёлое поражение мягких тканей.
2. Классификации WIfI — в её основе лежит определение глубины поражения ткани, наличия ишемии и инфекции в стопе. По совокупности полученных данных определяется дальнейшая тактика ведения пациента.
Диагностика диабетической стопы: признаки
Диагностика выявляет осложнения в ногах, которые могут возникнуть у больных сахарным диабетом. Врач оценивает риск развития, наличие симптомов и принимает меры для профилактики или лечения.
Диагностика синдрома диабетической стопы включает:
- сбор жалоб и анамнеза;
- осмотр стоп;
- определение чувствительности стоп;
- оценку состояния кровотока нижних конечностей;
- инструментальные исследования;
- изучение отделяемого из раны.
Лечение диабетической стопы
Лечение диабетической стопы бывает консервативным (приём лекарств, физиотерапия, диета) и хирургическим.
Основу лечения диабетической стопы составляет разгрузка конечностей, хирургическая обработка, очищение раны, устранение ишемии. Лечением занимаются подиатры (специалисты по лечению ног) совместно с эндокринологами и сосудистыми хирургами.
Разгрузка стоп осуществляется с применением:
- индивидуальной разгрузочной повязки;
- разгрузочного полубашмака;
- пневмоортеза (AirCast), тутора;
- кресла-каталки.
В самых тяжёлых, запущенных случаях единственным выходом может быть ампутация пальцев, части стопы или всей конечности.
Некротические и изменённые ткани устраняются хирургически. После первичной обработки рану промывают, обычно физиологическим раствором. Затем нужно закрыть рану повязкой.
К современным повязкам относятся:
- коллагенсодержащие;
- с антибактериальной пропиткой;
- абсорбирующие;
- гидрогели;
- альгинаты.
За 4 недели лечения раны должны уменьшиться на 50%. Если этого не произошло, можно использовать дополнительные методы. Например, местное введение при диабетической стопе препаратов — факторов роста, а также терапию отрицательным давлением (NPWT) .
Диабетические язвы стопы — причина большего числа госпитализаций, чем любое другое диабетическое осложнение. Примерно у 5% пациентов с сахарным диабетом развиваются язвы стопы, а у 1% это заканчивается ампутацией.
Профилактика диабетической стопы
Профилактика развития синдрома диабетической стопы очень важна. СДС приводит к язвам, инфекциям и даже ампутации конечностей. Своевременное выявление факторов риска, регулярные осмотры, правильный уход за ногами и соблюдение рекомендаций врача помогают предотвратить необратимые последствия.
Основные профилактические мероприятия:
- Соблюдение индивидуальных показателей гликемического контроля.
- Правильный уход за ногами — пациенты и их родственники должны пройти обучение основным правилам (гигиена, осмотр, меры предосторожности).
- Особая забота о больных диабетом, входящих в группу риска.
- Регулярное посещение врача-подиатра для консультаций и соответствующего ухода.
Самые частые ошибки при лечении диабетической стопы:
- Использование ранозаживляющих мазей как основного способа лечения язвы.
- Отсутствие разгрузки стопы.
- Местное применение инсулина на поверхность раны.
- Отсутствие антибактериальной терапии при инфицированных ранах.
В 1934 году американский врач Эллиотт Джослин, знаменитый эндокринолог, первопроходец в лечении диабета писал: «Диабетическую гангрену не посылают небеса, а рождает земля». Он считал , что в большинстве случаев осложнения можно предотвратить. И нынешние врачи с этим справляются при своевременном обращении пациента.