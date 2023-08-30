Чем опасна диабетическая стопа

За последние 100 лет, с тех пор как диабет был признан самой опасной болезнью современности, медицина продвинулась в его лечении, но диабетическая стопа остаётся проблемой. Это тяжелейшее поражение конечностей может привести к диабетической гангрене и ампутации.

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О том, можно ли предотвратить такие последствия, а также какие симптомы и лечение есть для диабетической стопы, «Секрету» рассказала врач-эндокринолог «Немецкой семейной клиники» Ольга Овчинникова.

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Синдром диабетической стопы (СДС) — это наличие инфекции, язвенного дефекта или деструкции глубоких тканей. Это очень опасное осложнение сахарного диабета, при котором ткани стопы повреждаются и отмирают. Разрушаются мелкие сосуды, нервные окончания, мышцы и даже кости. СДС связан с неврологическими нарушениями или снижением кровотока в артериях ног. Как выглядит диабетическая стопа? Язвенный дефект представляет собой дефект кожного покрова и более глубоких слоёв кожи с присоединением инфекции или без неё.

Ежегодно около 18,6 млн человек во всём мире заболевают диабетической язвой стопы. 80% ампутаций нижних конечностей среди диабетиков связаны с синдромом диабетической стопы.

Диабетическая стопа: симптомы

Синдром диабетической стопы развивается из-за классической триады: ишемия (нарушение кровообращения), нейропатия (потеря чувствительности) и инфекция. Дефицит кровенаполнения в тканях приводит к некрозу и образованию трофических язв. Нервные клетки поражаются из-за метаболических и сосудистых изменений на фоне постоянно высоких уровней глюкозы в крови.

Нарушение кровоснабжения в стопах и снижение чувствительности приводит к травматизации и деформации. Это вызывает перегрузку отдельных участков подошвы с образованием натоптышей и трофических язв.

Любая травма стопы — предпосылка для развития инфекции. Иммунная система пациента с сахарным диабетом не в силах с ней справиться. Но синдром диабетической стопы развивается далеко не у всех пациентов с сахарным диабетом.

Кто находится в зоне риска:

пациенты с диабетической дистальной полинейропатией нижних конечностей, имеющие клинические проявления;

люди, имеющие заболевания периферических артерий;

пациенты с сахарным диабетом, осложнённым хронической болезнью почек;

курильщики;

те, кто злоупотребляет алкоголем;

больные с деформацией стоп любого генеза.

При синдроме диабетической стопы от 50 до 60% язв на ногах становятся инфицированными. Около 20% инфекций средней и тяжёлой степени приводят к ампутации.

Степени и классификация синдрома диабетической стопы

Существует несколько классификаций СДС.

Классифицируют диабетическую стопу по признакам:

глубина поражения;

характер поражения;

степень инфицированности.

Основные методики, по которым классифицируют синдром диабетической стопы:

1. Классификация раневых дефектов по Wagner основана на определении глубины и распространения дефекта мягких тканей. Степень поражения оценивается от 0 до 5, где 0 — это более лёгкое течение заболевания диабетической стопы, а 5 — тяжёлое поражение мягких тканей.

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2. Классификации WIfI — в её основе лежит определение глубины поражения ткани, наличия ишемии и инфекции в стопе. По совокупности полученных данных определяется дальнейшая тактика ведения пациента.

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Диагностика диабетической стопы: признаки

Диагностика выявляет осложнения в ногах, которые могут возникнуть у больных сахарным диабетом. Врач оценивает риск развития, наличие симптомов и принимает меры для профилактики или лечения.

Диагностика синдрома диабетической стопы включает:

сбор жалоб и анамнеза;

осмотр стоп;

определение чувствительности стоп;

оценку состояния кровотока нижних конечностей;

инструментальные исследования;

изучение отделяемого из раны.

Лечение диабетической стопы

Лечение диабетической стопы бывает консервативным (приём лекарств, физиотерапия, диета) и хирургическим.

Основу лечения диабетической стопы составляет разгрузка конечностей, хирургическая обработка, очищение раны, устранение ишемии. Лечением занимаются подиатры (специалисты по лечению ног) совместно с эндокринологами и сосудистыми хирургами.

Разгрузка стоп осуществляется с применением:

индивидуальной разгрузочной повязки;

разгрузочного полубашмака;

пневмоортеза (AirCast), тутора;

кресла-каталки.

В самых тяжёлых, запущенных случаях единственным выходом может быть ампутация пальцев, части стопы или всей конечности.

Некротические и изменённые ткани устраняются хирургически. После первичной обработки рану промывают, обычно физиологическим раствором. Затем нужно закрыть рану повязкой.

К современным повязкам относятся:

коллагенсодержащие;

с антибактериальной пропиткой;

абсорбирующие;

гидрогели;

альгинаты.

За 4 недели лечения раны должны уменьшиться на 50%. Если этого не произошло, можно использовать дополнительные методы. Например, местное введение при диабетической стопе препаратов — факторов роста, а также терапию отрицательным давлением (NPWT) .

Диабетические язвы стопы — причина большего числа госпитализаций, чем любое другое диабетическое осложнение. Примерно у 5% пациентов с сахарным диабетом развиваются язвы стопы, а у 1% это заканчивается ампутацией.

Профилактика диабетической стопы

Профилактика развития синдрома диабетической стопы очень важна. СДС приводит к язвам, инфекциям и даже ампутации конечностей. Своевременное выявление факторов риска, регулярные осмотры, правильный уход за ногами и соблюдение рекомендаций врача помогают предотвратить необратимые последствия.

Основные профилактические мероприятия:

Соблюдение индивидуальных показателей гликемического контроля. Правильный уход за ногами — пациенты и их родственники должны пройти обучение основным правилам (гигиена, осмотр, меры предосторожности). Особая забота о больных диабетом, входящих в группу риска. Регулярное посещение врача-подиатра для консультаций и соответствующего ухода.

Самые частые ошибки при лечении диабетической стопы:

Использование ранозаживляющих мазей как основного способа лечения язвы. Отсутствие разгрузки стопы. Местное применение инсулина на поверхность раны. Отсутствие антибактериальной терапии при инфицированных ранах.