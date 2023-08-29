Дисбактериоз приводит к развитию детских аллергий

Исследователи проанализировали клинические данные 1115 детей, за которыми наблюдали от рождения до пятилетнего возраста, чтобы выяснить причины формирования детских аллергий. Они обнаружили, что некоторые серьезные детские аллергии, например экзема, астма, пищевая аллергия и сенная лихорадка, могут быть вызваны сообществом бактерий, живущих в нашем кишечнике, а прием антибиотиков в первый год жизни ребенка может стать причиной возникновения аллергических реакций в будущем. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Детские аллергии являются распространенной проблемой, и их причины могут быть разнообразными. В этом исследовании ученые решили выяснить, может ли дисбактериоз микрофлоры кишечника стать одной из возможных причин развития аллергий у детей. Дисбактериоз представляет собой нарушение баланса микроорганизмов в кишечнике, что может привести к снижению иммунитета и повышенной чувствительности к аллергенам.

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Ученые проанализировали клинические данные 1115 детей, за которыми наблюдали от рождения до пятилетнего возраста. Примерно у половины детей (523) не было никаких признаков аллергии, в то время как у более чем половины (592) медики диагностировали одно или несколько аллергических заболеваний. Исследователи оценили микробиомы детей по образцам стула, собранным во время клинических визитов в возрасте трех месяцев и одного года.

Ученым удалось обнаружить в образцах стула детей нарушения в составе микрофлоры, которые были связаны с развитием у детей любой из четырех аллергий (экземы, астмы, пищевой аллергии и сенной лихорадки) к пяти годам. Дисбактериоз (несбалансированная микробиота кишечника), вероятно, приводит к нарушению слизистой оболочки кишечника и усилению воспалительной реакции в кишечнике. Ученые также выяснили, что прием антибиотиков в первый год жизни увеличивает вероятность аллергии в будущем, в то время как грудное вскармливание в течение первых шести месяцев, напротив, защищает от этого. Это было универсально для всех аллергических заболеваний, которые изучали исследователи.