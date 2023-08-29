Иммунолог назвал болезни, которые угрожают россиянам этой осенью

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Предстоящей осенью россияне больше всего рискуют заболеть гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом заявил врач Владислав Жемчугов.

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«Новая конструкция вируса обладает большей сопротивляемостью и может обходить коллективный иммунитет», – сказал Жемчугов.

В первую очередь россиянам этой осенью будут угрожать заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, то есть грипп, ОРВИ и коронавирус. Врач отметил, что грипп в этом году будет опаснее, чем ковид, поскольку может протекать гораздо тяжелее. Прежде всего это относится к людям, которые имеют аутоиммунные заболевания, в группе риска также дети и пенсионеры.

Еще один тип инфекций, который получит распространение в этом году – это кишечные инфекции, в том числе ротавирусы и энтеровирусы.